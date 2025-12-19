為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    5位大法官判憲訴法修法違憲 凌濤：台灣走向「清德宗」帝制

    2025/12/19 16:30 記者施曉光／台北報導
    前國民黨智庫副執行長凌濤痛批，憲法法庭的判決已敲響警鐘，讓台灣民主走向實質戒嚴，我國憲法僵局已成「清德宗帝制」元年的起手式。（資料照）

    藍、白兩黨去年12月在立法院聯手通過修正「憲法訴訟法」第30條，拉高大法官評決門檻，導致目前僅存8名大法官的憲法法庭被癱瘓1年，其中5位大法官今日上午開會「確認裁判文本評議」，公告修法違憲，前國民黨智庫副執行長凌濤痛批，憲法法庭的判決已敲響警鐘，讓台灣民主走向實質戒嚴，我國憲法僵局已成「清德宗帝制」元年的起手式。

    凌濤表示，當年袁世凱走向洪憲帝制的「民三約法」（民國3年約法）與現在賴清德總統、行政院長卓榮泰體系架空台灣民主的代議政治如出一轍，行政院不甩立法院代表的台灣民意，大總統集行政、立法、準立法權於一身，總統可發布「命令」、具有法律效力、不需立法機關追認，「『清德宗』說的算」，行政院吞噬立法權，違反權力分立。

    凌濤還說，「民三約法」以制度性破壞司法獨立性，超級大總統掌握司法任免，重要司法官由總統任命，缺乏獨立審查與保障機制，與現下司法事務官檢調體系遭政治扭曲指揮辦案，拿來當作「清德宗」清算政敵在野的武器，有異曲同工之感，「再加上最新5位大法官就決定憲訴法判決，台灣已走向『清德宗』帝制。」

    他強調，「清德宗帝制」現在就是元年，從過去不受台南市議會監督被監察院調查，到立法院三讀法案行政院不副署、不執行，台灣的民主正逐漸被賴清德所破壞。

