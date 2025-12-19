憲法法庭宣告憲訴法修法違憲 新北桃泛藍議員批「司法政變」

憲法法庭做出今年度憲判字第1號判決、宣告「憲法訴訟法」修正案違憲，泛藍議員組成的「新藍圖連線」批評，此為「司法政變」。（新北市議員陳偉杰提供）

憲法法庭做出今年度憲判字第1號判決宣告「憲法訴訟法」修正案違憲，泛藍議員組成的「新藍圖連線」批評此為「司法政變」，大法官透過解釋權閹割立法權，5名特定立場的大法官為護航執政黨，不惜自毀中立、踐踏憲法權力分立，是惡劣示範。

新北市議員陳偉杰、蔡淑君指出，立法院去年底修法要求大法官評議門檻回歸憲法總額15人精神，是為了防止「少數大法官決定國家重大政策」的獨裁危機，但憲法法庭卻在僅剩8名大法官、且內部意見嚴重分歧的情況下，由5位大法官多數決做出違憲宣告；憲法並未賦予司法權隨意推翻立法權制定的組織規則，尤其相關規則觸及其切身權益，如此球員兼裁判且自肥自救的行為，標誌著台灣正式進入「司法專制」的黑暗時期，是5個「法律貴族」凌駕於民意代表之上的行為。

新北市議員呂家愷、宋雨蓁表示，3位大法官提出不同意見，指出憲法法庭不應在缺乏明確法律授權的情況下，擅自創設「程序自主權」對抗立法院的組織立法，若大法官可決定自己的開會與表決門檻，那立法權對司法權的組織監督功能將徹底瓦解，恢復「少數決」運作的結果不僅無法服眾，更凸顯修法提高門檻、要求10人出席的必要性，在野陣營絕不能妥協5位大法官以「守護憲法」為名，行「擴張權力」之實。

桃園市議員張碩芳說，司法權行使必須具備高度民主正當性，若僅由極少數大法官便能推翻代表多數民意的立法，將導致權力失去平衡，如此判決讓憲法法庭淪為執政黨的「法律側翼」。

