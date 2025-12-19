轟藍白才是真正的「袁世凱們」 詹凌瑀細數這4點：作賊喊捉賊

台灣民眾黨立法院黨團、國民黨立法院黨團19日召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，兩黨於議場前合影呼口號。（記者塗建榮攝）

國民黨與民眾黨醞釀彈劾總統賴清德，對此，媒體人詹凌瑀說，作賊喊捉賊，藍白才是真正的「袁世凱們」！藍白兩黨，請停止你們的巨嬰行為。你們的胡鬧，換不來支持，只會讓人民看清你們為了奪權不擇手段的醜陋嘴臉！

詹凌瑀在臉書PO文說，今天看到國民黨和民眾黨「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，真的只有「荒謬」兩個字可以形容。這群人在國會裡掌握多數，天天上演多數暴力、毀憲亂政，現在竟然還有臉開記者會指控賴清德總統是「袁世凱」？這簡直是滑天下之大稽，標準的作賊喊捉賊！

詹凌瑀指出，針對這場不知羞恥的政治鬧劇，有幾點要重砲回擊，誰才是真正的獨裁？ 你們指控賴總統是「皇帝」、是「獨裁者」。我就問一句：如果賴清德真的是獨裁皇帝，黃國昌這種人還能天天在國會咆哮嗎？藍白兩黨還能挾著國會多數天天撒野、卡預算、修惡法嗎？在真正的獨裁國家，你們這種行為早就被消失了！你們能開這場記者會，恰恰證明台灣的民主與包容，結果你們反過來利用這點潑髒水，得了便宜還賣乖！

詹凌瑀續指，為什麼不敢提倒閣？司馬昭之心路人皆知！你們口口聲聲說要守護憲法，那為什麼放著憲法賦予立法院最直接的制衡手段「不信任案（倒閣）」不用？反而要繞遠路搞什麼彈劾案？ 理由很簡單，因為你們怕，你們怕倒閣之後立法院要解散重選，你們怕面對最新的民意，怕丟掉現在手中的權力，所以寧願搞一齣彈劾鬧劇來癱瘓憲政運作，也不敢堂堂正正接受民意檢驗。這不是戀棧權位，什麼才是戀棧權位？

詹凌瑀補充，袁世凱的帽子，請你們自己戴好，居然還好意思P圖把總統修成袁世凱？歷史上的袁世凱，是為了集權而解散國會；現在的藍白兩黨，則是為了擴權而試圖架空行政權、凌駕司法權！真正破壞權力分立原則、像袁世凱一樣妄想「朕即國家」的，就是你們這些無視憲法精神的國會多數。

詹凌瑀怒批，不要把人民當智障，財劃法修法本身就充滿爭議，行政院拒絕配合違憲的修法本就是職責所在。結果你們不但不反省自己粗暴立法的過程，現在還要為了掩飾自己的無能，宣稱要跑遍全國辦「彈劾公聽會」？拜託，省省吧！不要浪費社會資源演戲了。台灣人民的眼睛是雪亮的，誰在守護民主、誰在利用民主反民主，大家心裡有數。

詹凌瑀直言，藍白兩黨，請停止你們的巨嬰行為。你們的胡鬧，換不來支持，只會讓人民看清你們為了奪權不擇手段的醜陋嘴臉！

