宜縣115年總預算366億 議會藍營挾多數「一毛未刪」全數通過

宜蘭縣115年度總預算案，縣議會今天三讀通過，經黨團協商一毛未刪、全數通過；民進黨團總召陳文昌解釋，中央總預算在藍、白陣營抵制下迄今未付委，連帶影響地方預算不確定性，審查也是審假的，當然民進黨主張「保留」，但國民黨是多數，他們要這樣決定也只能尊重。

115年度宜蘭縣總預算案，歲入366億元、歲出351億元；縣府說明，因財劃法修正，宜縣增加128億元的統籌分配款，但扣除一些中央原先補助一般性與計畫性補助款後，淨增約26億元，縣府提出多項亮點計畫要在明年執行，不過歲入仍有剩餘，將用於債務償還。

今天是宜蘭縣議會這個會期最後一天，中午在討論總預算案時，陳文昌指出，去年立院通過新財劃法，中央總預算就這樣編列，但立法院藍白兩黨亂搞，又通過新的財劃法，中央總預算連付委都還未付委，藍白根本是抵制，沒有打算要讓預算通過。

陳文昌主張，宜蘭縣明年的總預算是根據去年通過的財劃法來編列，差不多2/3歲入來源是靠中央補助，中央總預算無法通過，地方預算就算審查也是充滿不確定性，也是審查假的、變數太多，有沒有通過都是一樣。

他說，民進黨當然有意見，要對預算做「保留」，等中央總預算決定後再來處理，但宜縣議會國民黨是多數，他們要這樣決定（全數通過）也只能尊重；宜蘭縣議會議員國民黨15席、民進黨11席、無黨7席。

