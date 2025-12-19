為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    柯案大辯論 彭振聲哽咽：妻母相繼離世我現在是「三等」國民

    2025/12/19 14:52 記者張文川／台北報導
    台北地院審理京華城容積弊案，今進行辯論程序，已認罪的被告台北市前副市長彭振聲哽咽說他很對不起在審理期間離世的太太和母親，他的心情至今仍無法平靜，自嘲現在的他是等吃、等睡、等死的「三等國民」，每天只為了讓小孩知道爸爸還在而活著。（記者田裕華攝）

    台北地院審理京華城容積弊案，今進行辯論程序，已認罪的被告台北市前副市長彭振聲哽咽說他很對不起在審理期間離世的太太和母親，他的心情至今仍無法平靜，自嘲現在的他是等吃、等睡、等死的「三等國民」，每天只為了讓小孩知道爸爸還在而活著。（記者田裕華攝）

    台北地院審理京華城容積弊案，今進行辯論程序，已認罪的被告台北市前副市長彭振聲、都發局前總工程司邵琇珮中午辯論終結，彭振聲哽咽著說他很對不起在審理期間離世的太太和母親，他的心情至今仍無法平靜，自嘲現在的他是等吃、等睡、等死的「三等國民」，每天只為了讓小孩知道爸爸還在而活著。

    彭振聲說他是高雄甲仙鄉的鄉下孩子，公職生涯從前高雄市長王玉雲，一路到陳菊任內退休後，於柯文哲第1任市長時參加海選當上工務局長，就這樣在北市府待了8年，任內主導拆除忠孝橋、忠孝西路公車專用道、五大市場改建案，一生盡心盡力從事公務，退休時還獲頒國家特殊貢獻獎。

    彭振聲說，他說覺得很對不起太太和母親，妻子嫁給他，把一生都奉獻給家庭，在他被收押時因憂心而得了憂鬱症，7月1日就這樣走了，母親中風多年，也因他案件的關係而疏於照顧在今年9月過世。

    彭說，他和威京集團主席沈慶京沒有任何聯絡，沒有和沈共犯。關於量刑，彭振聲希望法官考量他已全部認罪，審理間的家庭狀況等等，從輕量刑，希望不要讓70多歲的老公務員臨老還要承受更多痛苦。

    彭律師黃品淞主張檢方起訴時雖已建議減刑，但仍求刑3年，主因是本案犯罪所得逾100億元，但黃認為扣除成本後已低於百億，建請再減刑。

    黃品淞並指出，彭振聲日前去台南的司法博物館參觀，偶然發現本案受命法官許芳瑜的畫作，引用中國詩人顧城的詩「黑夜給了我黑色的眼睛，我卻用它尋找光明」，他希望法官在重重黑暗中也能找到光明的一面。

    黃又引用中國清朝納蘭性德的詩句「當時只道是尋常」，反映彭振聲7月1日如往常一樣吃了妻子做的早餐後去開庭、豈料竟是天人永隔的心境；律師李岳洋表示彭的行為情輕法重，希望依刑法「情堪憫恕」再減刑並予緩刑，願接受法治教育、義務勞動等條件。

