參選2026台北市長？林右昌首度回應

前民進黨秘書長林右昌出席TIA台灣勵志協會名人講堂「世界變局下的台灣－我在美國與以色列的第一線觀察」專題演講。（記者陳逸寬攝）

民進黨布局2026地方首長選舉，台北市長提名人選備受關注。屢傳呼聲的民進黨前秘書長林右昌今（19日）首度回應說，他個人並沒有任何參加2026大選的規劃及想法，最重要的還是思索台灣的未來。

林右昌今年7月請辭民進黨秘書長後，先後走訪美國、以色列等地，今天下午出席TIA 名人講堂「世界變局下的台灣─我在美國與以色列的第一線觀察」舉辦專題演講。

林右昌會前受訪時被問及是否有意參選台北市長。他回應，自己這陣子關注的是，包括全社會防衛韌性、城市韌性，以及高科技產業的發展，也包括AI世界下的國家治理、社會衝擊等課題。思索台灣的未來，是他現在最重要的工作，也是對自己的期許及目標。

至於選舉，林右昌說，非常謝謝大家的關心和厚愛，很多人一直幫他找選舉工作，但他個人並沒有任何參加2026大選的規劃，以及這樣的想法，最重要的還是思索台灣的未來。

媒體詢問，民進黨中央是否有徵詢？林右昌表示，他剛剛已回答過，這陣子以來不斷地在思考台灣的未來，也反思民進黨過去的執政，這是身為一個政治人物應該做的工作，也是他現在最重要在想的事情。

至於，若選對會徵召是否會推辭，或是義不容辭？林右昌重申，他剛剛已經說過，個人沒有任何參選的規劃還有想法。

