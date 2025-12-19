被沈伯洋推薦當「勞動部長」！葉元之氣炸半夜不睡和網友「理論」

國民黨立委葉元之。（資料照）

國民黨與民眾黨立委昨通過移請監察院彈劾卓榮泰，今日又正式提案彈劾總統賴清德，讓社會近日出現改行「內閣制」討論，對此，民進黨立委沈伯洋諷刺地提出一份「藍白聯合內閣」假想名單，包括行政院長傅崐萁、法務部長黃國昌、勞動部長葉元之等人的「藍白明星組合」。昨日葉元之得知此事後在Threads發文大罵沈伯洋亂罵人，還限制不讓他發言，不過反而被網友留言狂酸，葉元之則不斷回嘴，從晚間9點一直和網友吵到今日凌晨12點多。

沈伯洋昨日列出一份「藍白聯合內閣」假想名單，內容為：行政院長傅崐萁、國防部長馬文君、法務部長黃國昌、陸委會主委翁曉玲、交通部長徐巧芯、勞動部長葉元之、文化部長陳玉珍、內政部長羅智強、農業部長麥玉珍、財政部長羅明才、外交部長廖先翔、運動部長邱鎮軍、國安局長高金素梅、海委會主委王鴻薇。沈伯洋還稱：「我已經盡量搭配他們專長了。」

對於沈伯洋把他列為「勞動部長」，葉元之相當不滿，在Threads上發文痛批沈伯洋「亂罵人，還限制我不讓我留言。」最後也問網友：「他（沈伯洋）適合做什麼部長呢？」

葉元之Threads文章一出引來大量網友諷刺：「他罵什麼？你這個人真的超級糟糕」、「罵你『勞動部長』？元之好有趣」、「我看不出這篇文章哪裡在罵人」、「哪裡罵人？」葉元之則親自回嗆：「原來青鳥看不出來沈伯洋的刻薄。」還有網友離題拿出日前他在政論節目上，回答不上民進黨發言人吳崢的問題的影片片段笑他，當時已過凌晨0時30分，但葉元之仍親回：「哪裏電爆了，青鳥真的很自嗨。」

葉元之過去曾被控霸凌前助理，當時事件鬧得沸沸揚揚，葉元之也被批評是「慣老闆」。勞動局接到檢舉進行勞動檢查時，沒有辦法認定有霸凌事證存在，但因其未備置出勤紀錄，違反勞動基準法，裁罰葉元之9萬元。

沈伯洋推薦葉元之當「勞動部長」顯然觸動了葉元之的敏感神經。不過，沈伯洋僅冷冷回應：「他幫勞動局拍過廣告，說他專長，怎麼變罵人呢？」另外，沈伯洋已多次澄清，他的Threads曾被中國網軍攻擊，因此早就限制未追蹤者無法留言。

