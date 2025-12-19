為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    讓子彈再飛一會！國民黨新竹縣長提名內訌 黨中央：尊重地方協調

    2025/12/19 13:40 記者施曉光／台北報導
    國民黨中央黨部。（資料照）

    國民黨新竹縣長選舉提名協調最近出現內訌，新竹縣黨部昨日表達提名人選尊重黨中央的決定，但黨中央目前仍持「讓子彈再飛一會」的態度，黨務人士今日表示，現階段中央提名協調小組就是尊重地方自行協調的結果，「強摘的果實不會甜」，就讓地方慢慢協調，一切只為勝選。

    新竹縣副縣長陳見賢本身兼任國民黨新竹縣黨部主委，是否會有「球員兼裁判」的問題，協調工作是否該由黨中央出面？國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華回應，同樣兼任地方黨部主委的立委柯志恩、謝龍介、蘇清泉等人也都是縣市長參選人，難道都要迴避？根據國民黨公職人員提名辦法規定，任何黨職幹部若參加提名初選，必須離任黨職，但目前尚未進行任何初選，如果未來新竹縣長提名要辦理初選，陳見賢登記參選才必須請辭，目前還在協調階段，所以陳沒有請辭問題。

    李哲華強調，地方黨部主委只是聯繫角色，不是協調主導者，目前新竹縣負責主導協調工作的人是楊文科、張鎮榮、邱鏡淳，陳見賢並非協調者，縣黨部主委只是提名協調小組成員之一，負責聯繫工作。

    目前藍營表態爭取提名者有陳見賢以及立委徐欣瑩、林思銘等3人，徐欣瑩昨稱這場選舉不是派系運作也不是政治交換，引發陳陣營不滿，砲轟徐曾經對黨不忠誠。

    黨務人士指出，黨內提名競爭現象很正常，李哲華上週已經代表中央提名協調小組前往新竹縣，與縣長楊文科、議長張鎮榮、前縣長邱鏡淳及陳見賢等地方幹部討論，楊文科等向李哲華反映希望黨中央再給多給地方一點時間處理協調，因此黨中央當然要尊重並給地方更充裕的空間協調。

    這位人士還說，如果地方走到協調不下去，要丟給中央處理時，中央提名協調小組才會正式介入，不排除直接初選。

    熱門推播