    首頁 > 政治

    顧立雄律師出身不能當國防部長？ 他列「8國防長名單」大打臉游智彬

    2025/12/19 13:51 即時新聞／綜合報導
    新黨副秘書長游智彬。（資料照）

    新黨副秘書長游智彬。（資料照）

    新黨副秘書長游智彬爭議頻傳，包括長期推動促統立場、遭爆具中國籍身分、自爆全家28人隨外公定居台灣「洗人口」、闖入立法院議場辱罵在場女立委、甚至在日本台灣交流協會高喊「嗆高市斬萊爾」，引發廣泛批評。近日他又針對國防部長顧立雄的律師背景進行質疑，隨即引來網友舉出澳洲、加拿大、德國等多國防長皆具律師背景狠狠打臉。

    游智彬昨（18）日在Threads發文嘲諷，表示自己始終想不通律師出身的顧立雄為何能擔任國防部長。此番發言引發網友怒火，隨即整理出包含澳洲副總理兼國防部長馬爾斯 （Richard Marles）、菲律賓國防部長特奧多羅（Gilbert Teodoro）、紐西蘭國防部長科林斯 （Judith Collins）、德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）、西班牙國防部長羅夫萊斯（Margarita Robles）、希臘國防部長登迪亞斯（Nikos Dendias）、葡萄牙國防部長梅洛（Nuno Melo）與加拿大國防部長麥堅迪（David McGuinty）皆為律師背景，並痛批游「如果想不清，可能是智商問題，我比較想不通投降的叛徒，為什麼可以從中國帶一窩子人來台灣。」

    其他網友也紛紛留言砲轟，「很多國家的國防部長都是文官，負責各部會協調跟預算之類，實務上對於軍事方面都是參謀總長為實際負責人，這是國防部常識。藍白都你這種水準？難怪議員選不上」、「我到現在也搞不清楚，為什麼跪著走路的酒空可以當立法院長？」、「你學經歷比不上他的一根毛，不要自取其辱」、「你有什麼資格批評顧立雄，他就算不當官也是頂級的大律師。你這咖都能選議員、當桃園市府顧問，整天開那台貨車出來造謠了。」

    國防部長顧立雄。（資料照）

    國防部長顧立雄。（資料照）

