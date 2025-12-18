為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    羽田機場3女中國客發瘋大罵台灣遊客！日網友全怒了：快趕出去

    2025/12/18 12:27 即時新聞／綜合報導
    中國女性遊客在羽田機場與一名台灣遊客發生爭執。（取自X）

    中國女性遊客在羽田機場與一名台灣遊客發生爭執。（取自X）

    一段影片近日在社群媒體上引發爭議，3名中國女性遊客在羽田機場與一男一女兩名台灣遊客發生爭執，不但叫囂「台灣是中國的」，還要他搞清楚狀況再出國；航警到場後，台灣遊客以日語和警察交談，還被其中一名女子嗆「說人話」要他們「不要說狗語」，影片被日本X推主轉貼後，引發大量日本網友不滿，直呼要把中國人「趕出去」。

    根據在社群瘋傳的影片顯示，兩名台灣遊客不知何故和3名中國女遊客發生衝突，接著一名穿著淺色羽絨衣的中國女遊客開始大喊「台灣是中國的」、「把政治搞清楚了再出門」，另外2名女子則是不斷大叫，且參雜濃厚口音、令人聽不懂的發言，整個場所都充斥著她們刺耳的叫喊。

    警方到場後，台灣遊客以日語向他們解釋情形，看似聽不懂日語的中國女子們顯得相當焦急，其中一人不但大叫「說人話」，還大罵「說狗語啊？」不過，過程中，台灣遊客的反應顯得相當冷靜，也讓他們獲得不少網友稱讚。

    影片po出後引發大量網友熱議，該影片也被日本X推主轉推，引發日本網友熱議。不少日本網友大罵：「說日語是狗語幹嘛還來？」、「先從猴子進化成人再出國」、「這就是為何沒人喜歡中國」、「請中國維持日本禁令」；也有不少日本網友稱讚台灣遊客：「台灣人冷靜多了」、「水準不同」、「對這種中國人最好的方式就是別理他們」、「台灣人什麼都不要說就好了，中國人會展示自己沒有底線。」

