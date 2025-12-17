為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國台辦嗆冷血無視戰爭苦難 苗博雅反批：應該跟習近平講

    2025/12/17 16:56 記者甘孟霖／台北報導
    台北市議員苗博雅受訪反批國台辦，應該要習近平不要侵略台灣。（記者甘孟霖攝）

    社民黨北市議員苗博雅近日提及兩岸如開戰，上班、上學、開店的都照常運行，仍可像烏克蘭維持正常生活。中國國台辦今（17日）回應，綠營政客對戰爭帶給民眾的苦難視若無睹，拋出美化戰爭的冷血言論，毫無人性。苗博雅今反批中共打人喊救人，國台辦應該要中共領導人習近平不發動戰爭，台灣就不會有戰爭。

    苗博雅今受訪說，中共現在打人喊救人、做賊喊抓賊，所有人都反對戰爭，只有中共威脅要發動戰爭，只要不侵略就不會有戰爭，國台辦今天的說法是黃鼠狼給雞拜年，要講戰爭殘酷，應該好好跟習近平講，台灣是被威脅的一方，唯一能做的就是強化自身實力。

    苗博雅指出，國台辦今日的發言，也印證他之前所說，這件事起源於一篇《今日海峽》的不實貼文，捏造他沒說過的話以及不實梗圖，後來發酵至主流媒體，今天國台辦就出來罵，這就是證實一連串都經過鋪陳，只是要攻擊他提醒全社會防衛韌性，希望藉此製造寒蟬效應，降低台灣應對災難的應變能力，這才符合中共利益，相信未來有其他人倡議全社會防衛韌性，也會被如此攻擊。

    苗博雅表示，國台辦就是推卸責任，不敢面對中國有侵台意圖的事實，我們只能做好自己的應變，才是生存的最大關鍵。

