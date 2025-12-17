英超球迷舉「台灣國旗」反中 苗博雅：中國霸道作風引發越來越多反彈

一名網友分享，在倫敦地鐵碰上高舉我國國旗的白人男子，對方稱因反狼隊及其中國老闆，才帶著這面旗。（翻攝自threads）

英超球隊狼隊本賽季戰績不佳，至今一勝難求，有網友分享，一名英超球迷不滿狼隊背後的中國籍金主，因此攜帶我國國旗表達抗議。身為足球迷的社民黨台北市議員苗博雅今（17日）受訪說，看球這麼久還是第一次在英超賽場看到台灣國旗飄揚，這也顯示中國霸道無理的作風在世界各地引發越來越多反彈。

一名台灣網友16日分享在倫敦地鐵上的巧遇，一名白人男子手舉我國國旗，讓旁人都笑了起來。他詢問對方為何有這面旗？對方則反問原PO是不是中國人，得到否定答案後才放心分享，因為狼隊老闆是中國人，所以他也反狼隊，才買了這面國旗。

苗博雅今受訪表示，狼隊本來是中游球隊，但被中國人買走後一勝難求，英國球迷也很不爽，就舉起對中國老闆不滿的標語，還有我國國旗，這也是他看球賽這麼久第一次看到台灣國旗飄揚在英超賽場。

他說，這也顯示，中國霸道無理的作風，已經在各地引發越來越多反彈，台灣秉持尊重、友善、包容、對等的態度跟世界做，世界也會樂於跟我們做，不管在教育、體育、藝術、經貿各方面，都應該多交朋友。

