吉安鄉長游淑貞表態 花蓮縣長選戰藍營分裂多方

花蓮縣吉安鄉長游淑貞。（游淑貞提供）

國民黨花蓮縣黨部日前舉行131週年黨慶活動，吉安鄉長游淑貞首度公開表態參選下屆縣長，不過國民黨前花蓮市長葉耀輝也有意尋求黨內提名，另外，之前被國民黨停權、開除的前花蓮市長魏嘉賢、議長張峻也有意參選，藍營分裂成多方勢力，競爭激烈；綠營方面，民進黨花蓮縣黨部表示，縣長人選是由中央的選舉對策委員會決策，最終由黨中央協調適合的人選。

國民黨副主席李乾龍日前到花蓮參加黨慶活動時公開表示，「對明年花蓮縣長選舉的信心，來自於吉安鄉長游淑貞」，對此，游淑貞接受媒體訪問時首度正面回應，表示「願意承擔這份責任」，並強調面對黨內其他有意參選者，將遵循黨內機制，但對自己「很有信心」。未來若有機會承擔縣政責任，將以此作為施政優先順序，同時納入教育、環保永續、文化藝術、醫療與農業等面向，打造花蓮發展藍圖。

游淑貞說，目前國民黨內有她與前市長葉耀輝兩人爭取提名，將全力尊重黨內民主程序，並對自身條件與努力成果「有信心」。至於前國民黨籍議長張峻、前市長魏嘉賢也被外界視為可能參選者，游淑貞指出，兩人目前皆已非國民黨籍，依黨規時程恐難回歸，但仍尊重其個人參選權利。

游淑貞透露，團隊曾對藍、綠、白及無黨籍可能參選者調查，她在50歲以上與20至29歲族群支持度皆表現穩健，顯示長期基層經營已獲肯定，除花蓮市呈拉鋸，其餘鄉鎮「幾乎都領先」。

此外，葉耀輝已在市區路口掛起看板，主打美國土木工程博士將透過AI讓花蓮幸福相連，引人側目，葉耀輝表示，會努力朝參選方向邁進。

而花蓮縣議員、前花蓮市長魏嘉賢之前因參選縣議員遭國民黨撤銷黨籍，若要恢復黨籍，還需要期滿一年後才可獲提名，目前為無黨籍的魏嘉賢受訪說，自己仍是勤跑基層，相較於其他參選人是接受黨的徵召，魏嘉賢強調自己是接受「花蓮人的徵召」，等待時機到的時候，就會正式表態，對於游淑貞的民調，魏嘉賢說，自己團隊也有做民調，在北區主要票倉都有領先或差距相當小，尤其在年輕人這塊是領先很多，將會繼續強化地區的經營。

前國民黨花蓮黨部主委、議長張峻之前因爭取議長一職遭國民黨開除黨籍，張峻也自行宣布退黨，他今天說，尊重國民黨的提名，目前現階段他最重要的工作還是心繫光復災民，尤其是縣政府至今對於明年的總預算仍未編列光路重建的相關預算，也沒有看到相關的重建計畫，這些都是他目前最重要的工作，他心思還是先放在光復鄉重建工作上比較重要，恢復光復商家、農家的正常生活後，再來考慮未來的規劃。

花蓮縣議員魏嘉賢。（魏嘉賢提供）

花蓮縣議會議長張峻。（張峻提供）

