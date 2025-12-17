宜蘭壯圍鄉代會3連霸主席詹旺彬 今早驚傳逝世

55年次的無黨籍宜蘭縣壯圍鄉代表會3連霸主席詹旺彬，今早驚傳在家中逝世，代表會接獲消息後，陸續趕赴致哀。（圖擷取自壯圍鄉代會官網）

55年次的無黨籍宜蘭縣壯圍鄉代表會3連霸主席詹旺彬，今早驚傳在家中逝世，代表會接獲消息後，陸續趕赴致哀。副主席吳旺水說，對於主席逝世大家備感不捨，後續會全力協助家屬相關治喪事宜，務求圓滿。

詹旺彬連續20、21及22屆當選壯圍鄉代會主席，任內重視基礎建設，除致力選民服務，也凝聚各代表，提供公所良好施政建議，對於失去優秀的政壇夥伴，公所也表示相當不捨。

據了解，詹旺彬近月身體微恙，近期也頻繁進出醫院治療，11月代表會開會時，有短暫露面，不過當時已需要坐輪椅出席，後期由妻子張秋香代夫出征，勤跑基層，也表態將參選下1屆壯圍鄉長。

對於詹旺彬逝世，副主席吳旺水說，昨晚剛返國，今早8點就接到主席逝世噩耗，隨即聯繫所有代表，立刻趕到主席家中探視，主席任內稱職，團結所有人，也願意與大家溝通協調、凝聚共識，後續會全力協助家屬治喪，務求圓滿，目前所知告別式應該會在家中舉行。

詹旺彬也是宜蘭縣第一義消大隊大隊長，警消界獲知後，陸續趕赴靈堂致哀。

