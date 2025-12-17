高虹安案法官稱助理費屬實質補助 周軒嘆：最卑微的生物是助理

新竹市長高虹安涉詐助理費二審大逆轉，貪污部分獲無罪，承審法官郭豫珍認為立委助理費屬「實質補助，彈性勻用」，引發外界質疑。（資料照）

新竹市長高虹安涉詐助理費二審大逆轉，貪污部分獲無罪，承審法官郭豫珍認為立委助理費屬「實質補助，彈性勻用」，引發外界質疑。政治工作者周軒今發文指出，為了一個高虹安，立法院、高等法院現在說，給國會助理的薪水是「立委補助費性質」，讓他大嘆「從來沒有覺得當國會助理這麼窩囊過」、「立法院最卑微的生物是助理，看著帳戶的錢還要思考我拿到的錢到底是什麼名目」。

新竹市長高虹安涉詐領助理費，貪污部分獲無罪。承審法官郭豫珍引用立法院組織法，認定立委助理費是補助立委問政需要，屬「實質補助，彈性勻用」，但在前台北市議員童仲彥詐領助理費一案，她卻認定助理費非對議員個人補貼，不得挪作他用，駁回再審。法界認為，同為公費助理案，郭的認定卻自相矛盾，痛批因人設事，並擔憂此情將助長立委任用「人頭助理」。

周軒在臉書發文指出，從來沒有覺得當國會助理這麼窩囊過。他表示很多人以為在立法院工作，就是公務員，但國會助理適用的是勞基法。而勞基法定義的工資寫的很清楚：「指勞工因工作而獲得之報酬；包括工資、薪金及按計時、計日、計月、計件以現金或實物等方式給付之獎金、津貼及其他任何名義之經常性給與均屬之。」

周軒感嘆，結果為了一個高虹安，立法院、高等法院現在說，給國會助理的薪水是「立委補助費性質」，當年為了解決立委收到一大筆請助理的錢會產生「稅捐問題」，才改成撥到助理個人帳戶。

周軒諷刺，笑死人，原來陳玉珍說委員跟助理都是一家人，這句話真的沒錯，助理的薪水可以隨著委員需要而有72種變化，一下子是「立委補助費」，一下子說立委可以隨意調配這筆錢，現在還說是為了幫立委節稅才把錢直接給助理，可能之後還要變成立委年薪千萬的踏腳石。

周軒在文末直言，「立法院最卑微的生物果然不是跑進大門的貓貓狗狗，是助理。貓貓狗狗你還會蹲下來摸摸他說他好可愛。助理看著帳戶的錢還要思考我拿到的錢到底是什麼名目。悲哀啊悲哀」。

