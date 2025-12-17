黃國昌喊高虹安貪污無罪是「遲來正義」 詹凌瑀批：令人作嘔的雙標

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

新竹市長高虹安涉詐助理費二審大逆轉，貪污部分獲無罪，承審法官郭豫珍認為立委助理費屬「實質補助，彈性勻用」，引發外界質疑；民眾黨主席黃國昌卻喊「遲來的正義」。對此，媒體人詹凌瑀表示，公費助理費是納稅人的血汗錢，屬「專款專用」，絕非立委的遮羞布或大補帖。黃國昌為了護航，無視司法標準錯亂，不僅踐踏了自己的法學專業，更是助長社會對「有關係就沒關係」的惡劣觀感。

詹凌瑀在臉書PO文表示，新竹市長高虹安涉貪二審逆轉，貪污獲判無罪。承審法官創設「實質補助，彈性勻用」新解，認定立委助理費可由立委統籌挪用。最諷刺的是，黃國昌竟稱此為「遲來的正義」，這所謂的正義，充滿了令人作嘔的雙標。

詹凌瑀指出，承審法官郭豫珍在審理前議員童仲彥案時，認定助理費非個人補貼、不得挪用，童仲彥僅因詐領「5萬1842元」，就被判「3年10月」重刑。如今遇到高虹安，同樣的法官卻改口稱可「彈性勻用」。貪5萬要坐牢，高虹安卻能全身而退，這是哪門子的正義？

詹凌瑀續指，號稱法學博士的黃國昌，面對如此違反法理、因人設事的判決，不思考公款法治崩壞的嚴重性，竟只顧著替政治盟友歡呼洗白。試問黃國昌，若助理費真能「彈性勻用」，是否鼓勵所有立委都將公費領好領滿當私房錢？

詹凌瑀直言，公費助理費是納稅人的血汗錢，屬「專款專用」，絕非立委的遮羞布或大補帖。黃國昌為了護航，無視司法標準錯亂，不僅踐踏了自己的法學專業，更是助長社會對「有關係就沒關係」的惡劣觀感。

