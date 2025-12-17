為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高院改判高虹安貪污無罪 劉世芳：復職公文簽辦中

    2025/12/17 09:12 記者李文馨／台北報導
    內政部長劉世芳今天在立法院受訪表示，昨天接到新竹市政府來函，請求讓高虹安回復新竹市長的職務，公文正在簽辦當中。（資料照）

    新竹市長高虹安被控任職立委期間涉詐領助理費，一審被判7年4月徒刑，二審昨改判貪污部分無罪，僅依使公務員登載不實罪判6月徒刑，得易科罰金18萬元。內政部長劉世芳今天在立法院受訪表示，昨天接到新竹市政府的來函，請求讓高虹安回復新竹市長的職務，公文正在簽辦當中。

    「地方制度法」第78條規定，縣市長涉嫌違反圖利罪以外的貪污治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上刑者，由內政部停止其職務；依前述規定停止職務者，如經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。

    立法院內政委員會今天繼續審查「詐欺犯罪危害防制條例修正草案」，劉世芳會前受訪表示，昨天下班左右，接到新竹市政府的來函，請求讓高虹安回復新竹市長的職務。依據地方制度法第78條，現在這個公文正在簽辦當中。至於簽辦的時程多久，她說，內部完成簽辦程序，會相當的快。

    媒體追問，高虹安停職期間的薪水是否會返還？劉世芳說，復職以後就照常，程序上怎麼走就怎麼走。

