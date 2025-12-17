高虹安偽造文書判6月仍拚復職 矢板明夫：歐美日往往辭職、退出政壇

停職的新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，一審依貪污罪判刑7年4月，二審16日改依偽造文書罪判刑6月。（資料照合成圖）

停職的新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，一審依貪污罪判刑7年4月，昨（16日）二審改依偽造文書罪判刑6月。對此印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，針對高虹安案高等法院的判決結果，可以從3個層面來思考。

停職中新竹市長高虹安於立委任內涉詐領助理費案，一審依貪污罪判刑7年4月，二審今天改依偽造文書罪判6個月，得易科罰金。高虹安表示，將依法並儘速完成復職程序。

矢板明夫說，首先，判決本身某種程度說明了台灣司法並非特定政黨的工具。在案件進入司法程序後，在野陣營長期批評司法「是民進黨的打手」，甚至出現了「司法已死」的說法。但若單從政治利益角度出發，判決是對執政黨不利的。至少顯示了法院並未單純迎合政治氣氛行事。對此，民進黨支持者若真心支持司法獨立，也應尊重判決結果。否則，只在判決對自己有利時高喊司法正義得到實現，不利時就否定司法判斷的結果，難免落入雙重標準的質疑。

矢板明夫稱，其次，即便高虹安在貪污罪部分獲判無罪，但在偽造文書方面仍然有罪，雖僅判處6個月、可易科罰金，法律上依然屬於犯罪。從許多民主國家的常識來看，這樣的政治人物是否仍適合續任市長，本就值得社會嚴肅討論。在日本或歐美，類似情況下，政治人物往往選擇辭職或暫時退出政壇。如果未來她仍能順利回到市長位置，甚至成功連任，那恐怕也反映出台灣社會對對政治人物的要求，仍有提高的空間。

矢板明夫指出，第三，也是更結構性的問題，在於台灣長期以《貪污治罪條例》處理助理費爭議，是否已不合時宜。這部法律源自威權時代，立法精神偏向重刑嚇阻，較少考量比例原則。只要被貼上「貪污」標籤，往往動輒7年以上重刑，不分金額大小與行為性質。這固然反映社會對「清廉」的高度期待，卻也導致輕罪重罰，甚至被利用當作政治攻防的工具。

矢板明夫強調，並不贊成簡單的「助理費除罪化」，那樣既可能傷害助理權益，也可能加重亂象。助理費問題之所以反覆出現，正因制度本身存在考驗人性的灰色地帶。日本過去也曾面臨類似狀況，但多半以詐欺或行政責任處理，而非一律上綱至貪污重罪。這樣的經驗，或許值得台灣借鏡。

矢板明夫補充，此時此刻執政黨僅全力阻止在野黨法案，恐怕並不足夠。更重要的，是提出一套成熟的替代方案，讓制度更透明、責任分際更清楚、處罰更符合比例原則。這不只是政治攻防，而是台灣社會能否邁向成熟法治的重要考驗。

