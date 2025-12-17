高虹安涉貪逆轉 四叉貓諷：用大水庫理論幫助理費除罪化好棒棒

新竹市長高虹安被控涉詐領助理費，一審被判7年4月徒刑，二審昨改判貪污部分無罪，引發外界爭議。（資料照）

新竹市長高虹安被控涉詐領助理費，一審被判7年4月徒刑，二審昨改判貪污部分無罪，引發外界爭議。網紅四叉貓也轉貼高等法院的新聞稿並諷刺「用大水庫理論幫助理費除罪化好棒棒喔！」其他網友也質疑「立法院三讀太慢了，法官直接將助理費除罪化」、「可憐阿童（童仲彥）都關出來了，了不起，負責」。

停職中的新竹市長高虹安被控立委任內涉詐領助理費11萬多元，一審台北地院判刑7年4月，二審高等法院昨改依刑法「使公務員登載不實罪」輕判6月徒刑，黃惠玟等3助理判2至4月徒刑。高院判決指出，依立院函覆指出公費助理本質乃「立委補助費性質」，且屬「實質補助，彈性勻用」，亦採信高虹安主張的「大水庫理論」，其支付助理薪資已大於一審認定不法所得11萬多元，高等人均無貪污犯意，故僅依偽造文書罪輕判。

四叉貓在臉書轉貼「高等法院新聞稿」並指出，「我要是沒有理解錯誤的話……高虹安跟助理談好月薪7萬，但卻跟立法院申報8萬元，這部分是使公務員登載不實罪，有期徒刑6個月（可易科罰金18萬）」、「雖然助理多領到薪水後有回捐給高虹安當公積金，但助理費用途本就是拿來補貼立委的財力不足，所以不算貪汙」。

四叉貓表示，助理們總共回捐給高虹安46萬元，但扣掉助理加班費以及一些公用花費，只剩下11萬元是被高虹安拿去私用，然後高虹安私聘助理就花了16萬元，超過從公積金拿去私用的11萬元，算起來高虹安還倒貼5萬元，所以無罪。

對此四叉貓直言，「我應該沒有理解錯誤吧？沒有吧？？？用大水庫理論幫助理費除罪化好棒棒喔！」其他網友也留言表示「遇到藍白時就會出現的『大水庫理論』」、「之前被判刑的，真的衰爆」、「立法院三讀太慢了，法官直接將助理費除罪化」、「助理費本來就是立委的？那修個屁法，法院都已經先幫忙除罪了」。

有網友更直呼「她說的是真的，她真的搞定了司法！」也有人諷刺「難道不需要追究立法院的行政責任嗎？明明是立委自己的錢，竟然需要偽造文書才能拿到」、「以後民代只要把那些洗頭、吃飯、買東西的收據『寫成與問政相關』，就有可能說成是『問政相關支出』，在形式上也可以過關」。

