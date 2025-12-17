力挺「不副署」惡法！ 謝長廷：不敢提倒閣是沒信心獲人民支持

總統府資政謝長廷。（資料照）

面對藍白聯手惡修財劃法、強推反年改，覆議又遭否決，府院15日宣布「不公布、不副署」來反制，綠營和台派支持者一片叫好，反觀藍白則炸鍋。曾任行政院長的總統府資政謝長廷，16日力挺閣揆卓榮泰，直言不副署並沒有所謂「違憲」疑慮，反而能為當前政治僵局注入巨大能量！

謝長廷16日深夜在臉書發文，「我一直認為最理想的政黨政治是『競爭與合作，壯大台灣』，比較差的是『對立與內耗，弱化國力』，最壞的是『杯葛與僵持，政府失能』。目前台灣已經是最壞狀況，不僅危及國家安全，也影響對外談判的信用，但立法院是最高立法機關，要立什麼法律？通過或不通過什麼預算，似乎誰也沒有奈何？有人說憲法爭議應由憲法法庭審議，但在野立委有先見之明，實質上早巳經把憲法法庭癱瘓了。憲法是高度政治性的法律，既然不想在憲法法庭解決，就只能回到使用政治方式化解。」

請繼續往下閱讀...

「這個時候，卓榮泰院長不惜把烏砂帽拿在手上，貼出黑白的照片，對良心負責，拒絕副署『違憲誤國』的法律，並願承擔被倒閣或撤換的後果，這個政治決定是悲壯的，其犧牲為大局的勇氣，值得肯定。因為這個作法可為目前的政治僵局注入巨大的能量，讓癱瘓的政局又動起來，並可以爭取更多時間，方便各方善意和中道力量提出各種解決、協調或共生的方案，打開僵局，讓台灣可以繼續前進。我認為這是值得肯定和高興的事情。至於什麼太上皇、毀憲云云的質疑，根本不存在，在野陣營也有不少法律專家，應該是裝睡叫不醒罷了。」

針對藍白批評卓榮泰拒絕副署成「太上皇」，誰也拿他沒辦法，謝長廷吐槽，「立法院可以提倒閣，讓他下台。總統也可以隨時撤換他，讓他下台，怎麼說是太上皇呢？有這樣的太上皇嗎？這未免太誇大了。即使總統支持院長，不撤換他也還有倒閣手段，多數黨立委不敢提倒閣，說白一點，就是對自己的杯葛言行沒有信心得到人民支持，擔心國會被解散再選會落選而已。這在日本內閣制的國家為常有現象，也是朝野制衡的設計。」

再來是有人說行政院長拒絕副署「違憲」、「破壞憲法精神」，謝長廷表示，「憲法的演進就像是有機體，要隨著憲政運作而成長。既然有『副署』規定，應該解釋為是有意保留下來保護人民權利和維護民主體制的設計，這樣憲政才可以與時俱進的成長，達到人民權利保障書的根本目的。如把憲法規定解釋成什麼修憲時疏忽忘了刪掉的贅文云云，那是妄自菲薄，無異把憲法和修憲先進當成笑柄。至於保留副署權有什麼好處？在憲政實際運作中自然會慢慢顯化，卓院長適時拒絕連署就是好例子。」

最後謝長廷直言，「我們憲法的雙首長制，世界沒有先例，不能引用德國美國的例子硬套在自己頭上，我們和法國的制度也只是類似，並不完全相同。在我們國家，立法院固然代表民意，但總統是人民直選，也有强大的民意基礎，對於立院濫權危害國家的法案，總統不能像美國總統拒絕簽署，也不能拒絕公佈，這樣的設計反而顯得不合理。台灣的憲政運作，誰也沒有想到有一天會陷入政府失能，有違憲爭議而憲法法庭又癱瘓的無解僵局。所以憲法保留副署權的規定，即使原來是制衡總统的設計，現在應該解釋成可以善用來平衡立法院的專橫，達到保護人民和維護民主體制的目的。既然是依憲法第37條而行使，也沒有違憲問題，相信台灣失能的憲政僵局可以因此動起來。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法