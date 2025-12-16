為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    獨家》黃國昌「反對」 替救國團解套的黨產條例協商取消

    2025/12/16 15:10 記者劉宛琳／台北報導
    民眾黨主席、立法院民眾黨團總召黃國昌。（資料照）

    替救國團解套的「黨產條例部分修正條文草案」原訂在明天下午協商，立法院國民黨團今天緊急取消。主持協商的國民黨團書記長羅智強表示，當天委員另有行程，再按照議事流程另外安排協商時間。但據了解，取消原因是因為民眾黨團總召黃國昌極力反對，若國民黨團堅持召開協商，民眾黨立委將不會出席。

    國民黨立委游顥等37位藍委提出「黨產條例第四條、第三十四條文修正草案」，在「附隨組織」的定義中新增「但曾隸屬於國家者，不在此限」，並修正「本條例之修正條文溯自本條例公布施行日起適用」，讓救國團排除於國民黨附隨組織外，並追溯過去凍結的資產。

    該案在12月2日院會逕付二讀，國民黨團上週五發出朝野黨團協商通知，原訂明天下午2時進行協商，週一再改時間，延後至下午4時再協商，但今天上午突然發出取消通知。

    突然遭取消協商遭質疑是否「暫緩」推動，但救國團主任葛永光上月初來立法院拜會時透露，國民黨主席鄭麗文對此修法全力支持，國民黨團已答應救國團會在本會期三讀通過。黨團人士表示，冷凍期還沒到，只要在冷凍期期間協商完畢，都可按照議事程序處理，但是否有可能不處理，該人士表示，還不知道，重大議案都需要和民眾黨團溝通，民眾黨團認為此時機不宜推動。

    熱門推播