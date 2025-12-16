為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高虹安案逆轉「立院函覆屬立委補助費」 吳思瑤：立法干預司法沒在演

    2025/12/16 15:00 記者李文馨／台北報導
    民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（資料照）

    民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（資料照）

    停職中的新竹市長高虹安被控任職立委期間涉詐領助理費，一審被判7年4月徒刑，二審今改判貪污部分無罪，僅依使公務員登載不實罪判6月徒刑，得易科罰金18萬元，可上訴。對於高院判決理由書提到，立法院函覆指公費助理費本質屬於立委補助費性質，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤批評，立法院一紙函文為高虹安脫罪，「立法干預司法，完全沒在演。」

    高院合議庭判決理由指出，經立院函覆提供「立法委員薪資發放明細表」、「立法委員加班費發放明細表」及審酌立法院組織法第32條立法沿革，顯示助理費相關規定的立法目的及預算編列性質，應屬「實質補助，彈性勻用」。

    合議庭也指出，該預算編列在「委員問政業務」項下；助理酬金及加班費的本質，屬於立法委員補助費性質，最初是直接撥入立法帳戶，由立委以雇主身分統籌管理，後來因涉及近百萬元撥入立委帳戶的稅捐問題，才改撥入指定的助理個別帳戶；中央主計主管機關歷來將「助理待遇」納為「民意代表待遇」其中的「立委聘用助理待遇」補助。

    此外，立法院函覆認為編列立委公費助理經費，是補助立委問政需要所須的財力不足，本質屬於立委補助費性質，亦採信高虹安辯稱首次擔任立委，公費助理制度缺乏明確規範，採取黃惠玟過往擔任立委助理沿用其他立委辦公室作法，及高等人均稱無詐取財物的犯意。

    「厲害了，立法院！」吳思瑤對此說，立法院最大，一紙函文為高虹安脫罪。立法干預司法，完全沒在演的。她也指出，立法院說助理費本來就是立委個人的，所以高虹安沒有貪污問題，司法院就聽信了，就照辦了，這可以證明一件事，高虹安確實把助理費拿來私用，只不過立院幫忙背書這樣沒問題，所以就無罪了。

    吳思瑤表示，「藍白合，最高境界！」立法干預司法，最新進化版，她一向尊重司法，但這樣的司法，實在讓人很難尊重。

