高雄4大里拆分11里 14小里合併7里 3大里持續溝通中

高雄市總人口數272萬多人，極大及極小里資源分配不均影響民眾權益，市府推動左營等4里拆分11里、楠梓等14里合併為7里，鼓山區龍水里、楠梓區清豐里、三民區鼎泰里持續溝通中，區公所陸續召開區務會議，市府將於12月24日前定案，明年7月起正式實施，以趕赴明年底選舉。

高雄扣除原民3區外，有35區共876里，全國前十大里包辦6里，其中左營區有3里，包括全國最大福山里、全國第四菜公里、全國第七新上里；另有全國第二鼓山區龍水里、全國第九楠梓區清豐里、全國第十鼎泰里。

市府推動里別調整計畫邁入最後階段，將拆分左營區福山、菜公、新上里及仁武區八卦里，其中左營區福山里將調整為福山、福華、福檳、福榮等4里，菜公里將拆為蔡公、高鐵、葫蘆3里，新上里將分為新上、新超2里，仁武區八卦里調整為八卦、八德2里。

市府也推動鼓山區龍水里拆分為北美術館里、南美術館里，楠梓區清豐里拆分為清豐、清翔里，三民區鼎泰里拆分為鼎泰里、鼎吉里、鼎祥里3里；不過地方意見分歧，以鼎泰里為例，地方大多說明會同意拆分，但里長希望維持現狀，區公所持續溝通中。

此外，高雄前十小里以左營區8里最多，市府推動合併為4里，包括祥和里併入屏山里、聖西里併入聖南里、中南里併入中北里、廍南里與廍北里合併為廍後里；楠梓區宏南里將併入宏毅里、鳳山區縣口里將併入成功里，鹽埕區博愛里與慈愛里合併為北端里。

地方建議民政局網站或臉書開設整併專區，揭示完整里別拆分與合併資訊，很多人反映不知道內容，里長也裝傻表示不清楚；民政局指出，市府里鄰調整專區已在作業中，將於里別調整定案後，預計12月24日於民政局網站首頁公告。

