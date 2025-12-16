為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    不副署惡法只是「止血」 汪浩疾呼府院黨快做「這3件事」！

    2025/12/16 00:16 即時新聞／綜合報導
    卓榮泰15日宣布不副署違憲惡法。（記者陳逸寬攝）

    藍白聯手惡修《財劃法》、否決政院覆議案，府院高層15日正式拍板「不副署、不公布」來反制，引發外界熱議。對此，英國牛津大學國際關係博士、作家汪浩指出，不副署頂多只是「止血」，賴政府下一步必須同步推進「3件事」，分別為深入民間用簡單明瞭的方式向社會大眾說明為何這麼做、盡快再提名7位出缺的大法官人選、提前完成重選立法院的候選人布局。

    汪浩15日在臉書發文，「行政院長對違憲法案行使『不副署』，是憲法賦予的責任，而非權力擴張。但不副署只是止血，不是終局。若缺乏清楚解方，政局長期僵持，中間選民終將把不穩的代價算在執政黨身上，這是過往經驗的警訊。」

    他接著指出，「府院黨下一步必須同步推進三件事。第一，比照大選規格走入民間，由總統、閣揆、立委與黨部首長直接向社會說清楚：為何不副署、哪些法案違憲、替代方案是什麼，並提出可妥協、可前進的路徑，讓人民看見治理而非對抗。」

    「第二，，總統應盡快再提名七位大法官人選，修復憲法法庭，讓憲政爭議回到制度裁決，而非無限政治消耗，將責任歸屬立法院。第三，民進黨必須務實面對最壞情境，提前完成重選立法院的候選人布局，一旦在野黨倒閣、國會解散，立即公布名單，展現承擔與準備。」

    汪浩最後表示，「不副署是守住底線，接下來要做的，是把危機轉化為重新取得民意授權的起點。」

