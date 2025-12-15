為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    京華城弊案檢方緊咬圖利收賄 柯文哲：法庭上不應臆測編故事

    2025/12/15 18:33 記者張文川／台北報導
    台北地方法院審理京華城容積等弊案，今天全天由檢察官進行論告，被告皆沒有機會說話，庭訊後柯文哲面對媒體，只說了28個字：「法庭上應該是講事實，講證據，而不是利用臆測在編故事，就這麼簡單。」（記者劉詠韻攝）

    台北地方法院審理京華城容積等弊案，今天全天由檢察官進行論告，被告皆沒有機會說話，庭訊後柯文哲面對媒體，只說了28個字：「法庭上應該是講事實，講證據，而不是利用臆測在編故事，就這麼簡單。」（記者劉詠韻攝）

    台北地方法院審理前台北市長柯文哲等11人涉京華城容積等弊案，今天全天由檢察官進行論告，被告皆沒有機會說話，庭訊後柯文哲面對媒體，只說了28個字：「法庭上應該是講事實，講證據，而不是利用臆測在編故事，就這麼簡單」，隨即離開法院。

    今日檢察官已論告完畢柯文哲、威京集團主席沈慶京涉共犯圖利罪，和柯、沈、李文宗、威京法務經理涉共犯，收賄210萬元部分；至於柯涉收受沈慶京1500萬元部分，則論告至一半，已論及「A1-37」隨身硬碟中「工作簿」Excel檔案中每列的姓名、數字為金主、金額，檢方緊咬柯文哲於偵查時的「至少要知道哪些人幫助過我們」，以證明「小沈-1500」是收賄對價。

    其餘尚未論告的「工作簿」檔案資訊內容、黃珊珊與柯的簡訊對話等其他證據，則留待明（16）日上午再繼續。

    表定明上午檢方完成對柯等人行收賄罪論告後，再論告台北市議員應曉薇及其助理吳順民涉收受沈慶京賄賂的案情，隨後由柯文哲和其律師團開始答辯，之後再由沈慶京、張志澄、吳順民、應曉薇答辯，答辯時間延續至週三、週四。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播