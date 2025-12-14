民眾黨挑站台中市議員多新人 市黨部：目標成立黨團

民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，中市議員選舉採聯合造勢。（記者蘇金鳳攝）

民眾黨搶攻台中市議員，目前確定在4個選區提名人選，除了第13選區（大里霧峰）現任市議員江和樹具有知名度，其餘都是新人，知名度相當低；市黨部主委陳清龍表示，對手都是藍綠要選連任的市議員、都是強勁的對手，黨部的策略就是聯合造勢，目標讓民眾黨至少選上3席，能成立議會黨團。

民眾黨台中市已確定提名第4選區（后里、豐原）連小華、第13選區（大里霧峰），本週會確定提名第6選區（西屯）的劉苓妤及第12選區（太平）許書豪，未來也將陸續提名北屯及南屯的參選人。

請繼續往下閱讀...

由於民眾黨下屆所提名的市議員人選，除了大里霧峰的現任市議員江和樹聲量高外，其餘都是新人，即使未來第8選區北屯及第7選區南屯或者是第10選區的中西區最遲在明年元月底前全部完成提名，有意參選者也都是知名度不高，如何眾多藍綠「前輩」群中脫穎而出？

目前第４選區的連小華及第６選區的劉苓妤因為都是新人，兩人日前就聯合造勢，利用最近是耶誕節，到后里麗寶樂園一同參加耶誕派對，打知名度。

陳清龍表示，中市的議員擬參選人多數是新人，一旦全部提名確定，黨部會採取聯合造勢，全力協助民眾黨的市議員參選人增加知名度並且當選，進而成立議會黨團。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法