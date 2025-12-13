兩岸同婚男性比例高有國安疑慮？內政部：僅45對、會加強審查

圖為「2019凱道同婚宴」。（資料照）

有民眾向媒體投書稱，中國籍男性配偶近年成長27.8%，且同性婚姻有9成是「中國男性娶台灣男性」，恐引國安疑慮。對此，內政部澄清，中國籍男性配偶成長原因是因疫情期間基期較低，另自去年9月19日起開放兩岸同性婚姻後，計算至今年10月，共計130對登記，其中男性45對，並無投書所言的「大量輸出」情況。

不過內政部指出，因應目前兩岸情勢，政府會加強相關的審查機制，以確保國家安全。

內政部表示，民國109年至113年國人的中國籍男性配偶人數成長27.8%，主因為為統計的起始當年正值Covid-19疫情邊境管制，該年度男性中國配偶結婚人數為269人，基期相對較低，待疫情解封後結婚登記出現遞延效應，故112年1617人及113年的1287人，人數增加的現象。

內政部指出，整體而言，以113年為例，男性中國配偶1287人，女性中國配偶4514人，共5801人，加上政府113年9月19日開放兩岸同性結婚，統計至114年10月，中國人與國人同性結婚的人數計130人，男性為45人，女性為85人，並無9成是「中國男性娶台灣男性」的情形。

內政部提到，政府自81年起依「兩岸條例」規定，開放中國配偶來臺依親居留等事宜，設有面談制度。113年9月19日起開放兩岸同性伴侶在承認同性婚姻之第三地結婚生效者，得比照兩岸異性於第三地結婚之相關規定，檢附經駐外機構驗證之結婚證明文件及相關應備文件，由駐外館處或移民署進行面談並通過後，得向戶政機關辦理結婚登記。因應目前兩岸情勢，政府亦會加強相關的審查機制，以確保國家安全。

