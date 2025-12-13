類初選黃金週末！邱建富團結晚會場面熱 民眾喊「天降甘霖、好兆頭」

前彰化市長邱建富今晚在彰化市舉辦「彰化富 Wonderful 團結晚會」，支持者頂著寒風細雨加油打氣。（邱建富辦公室提供）

民進黨彰化縣長黨內類初選電話民調前的黃金週末，前彰化市長邱建富今（13日）晚在彰化市華陽市場前舉辦「彰化富 Wonderful 團結晚會」，上千支持者頂著寒風力挺，「凍蒜」聲此起彼落，氣氛一路沸騰。邱建富演講結束，天空飄下細雨，台下就有民眾大喊「天降甘霖、好兆頭」。

前立委魏耀乾、前立委江昭儀及歌手陳申珮（一綾）等人到場助講，江昭儀日前陪同邱建富「彰化騎郵」造勢活動時，不慎摔車受傷，今晚坐著輪椅上台，他說，邱建富過去在彰化市高票連任，為民進黨守住關鍵版圖，「這樣的人才，不該被埋沒，我支持他到底。」

身為民進黨創黨黨員之一，魏耀乾直言，自己一路看著民進黨從草創走到今天，更清楚什麼樣的人是真正一步一腳印、為地方打拚的政治工作者。他強調，邱建富長年深耕彰化、沒有離開過基層，這樣的人，就是真正符合愛鄉愛土最適合彰化的候選人。

歌手陳申珮也說，自己剛出道時資源有限，是邱建富擔任彰化市長期間，給了她非常多公開演出的機會，讓她能被更多人看見。

大家行動相挺讓邱建富表明，正是鄉親一路相挺，讓他更有底氣走到最後。他也坦言，自己是參選人中唯一沒有官職的一位，許多支持者因人情壓力無法公開表態，卻私下給予鼓勵、幫忙顧票，「這份心意，我都記在心裡。」

回顧從政歷程，邱建富表示，自己為了這一刻已經準備整整12年，過去7年多來沒有一官半職，但每逢選戰就屢屢被傳出「要被安排什麼官、什麼位」，事後證明全是空穴來風。過去為了黨內團結、顧全大局，只要黨中央協調，他都選擇退讓，但一次次的退讓，換來的卻是失望。「這一次，我不再接受勸退，我準備了12年，一定會走到最後。」

台上搖旗吶喊，凍蒜聲喊得宏亮，炒熱氣氛。（記者張聰秋攝）

民眾不畏風寒聚集在華陽市場前行動支持。（記者張聰秋攝）

前立委江昭儀因騎單車摔傷，負傷坐在輪椅上，懇請鄉親電話民調唯一支持邱建富。（邱建富辦公室提供）

邱建富在造勢晚會上回顧從政歷程。（邱建富辦公室提供）

