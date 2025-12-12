為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中國介選滲透疑慮「不在籍投票法草案」 藍白聯手逕付二讀

    2025/12/12 14:29 記者林欣漢／台北報導
    藍白聯手將「不在籍投票法草案」逕付二讀並交付協商。（記者陳逸寬攝）

    藍白聯手將「不在籍投票法草案」逕付二讀並交付協商。（記者陳逸寬攝）

    藍白接連提出多項明顯違反國家基本利益的法案，民眾黨團今日在立法院會提案，將有中國介選滲透疑慮的「不在籍投票法草案」從委員會抽出並提議逕付二讀，儘管民進黨團表達反對，不斷高喊「不在籍投票為境外勢力開後門」，表決時仍以贊成60人、反對50人，不敵藍白人數優勢，立法院長韓國瑜裁示，民眾黨團提議照案通過，「不在籍投票法草案」逕付二讀並交付協商。

    民眾黨團及多位國民黨立委相繼提出「不在籍投票法草案」，規範不在籍投票得以「移轉投票」及「指定場所投票」等方式進行，選務機關應將符合資格的不在籍投票選舉人編造名冊。民進黨批評，藍白強行推動「不在籍投票」，未來單一投開票所一次要準備至少七十種至上百種選票，如何發放、開票及唱票？恐削弱選舉公正性，降低民眾對選舉的信任感。

    民眾黨團自立法院上個會期就將不在籍投票法列為優先法案，該草案明定，不在籍投票是採用移轉投票或至指定場所投票方式，適用對象為設籍於中華民國自由地區、依法具有投票權、公投權者，均得申請不在籍投票；適用範圍則包含總統、副總統、中央與地方公職人員選舉及罷免，以及全國性公民投票。

    立法院院會，民進黨團批藍白推動的不在籍投票是為境外勢力開後門。（記者陳逸寬攝）

    立法院院會，民進黨團批藍白推動的不在籍投票是為境外勢力開後門。（記者陳逸寬攝）

