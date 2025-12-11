為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台中酒駕奪命肇事者一審僅判刑10年 侯友宜：是否讓民眾覺得司法離太遠

    2025/12/11 12:04 記者黃子暘／新北報導
    針對台中酒駕事件判決，侯友宜表示，應要痛定思痛，在司法的量刑上要重新考慮，該重則重。（記者黃子暘攝）

    針對台中酒駕事件判決，侯友宜表示，應要痛定思痛，在司法的量刑上要重新考慮，該重則重。（記者黃子暘攝）

    台中市日前發生無照酒駕肇事車禍，陳姓醫學生遭酒駕男吳叡旻奪命，一審法院昨將吳男合併判刑十年，讓陳父直言「非常不滿意這樣的判決結果」。新北市長侯友宜今（11）日市政行程中受訪時被問及此事，他表示，完全可以理解被害者家屬的傷痛，酒駕零容忍外，更要採取有效力的方式嚇阻酒駕發生，「我們要去思考，這一次的判決會不會讓民眾覺得司法離我們太遠」，認為司法量刑要重新考慮，該重則重。

    侯友宜說，這對被害者家屬而言是難以接受的打擊，完全可以理解他們的心情，這種傷痛無法彌補，對酒駕零容忍外，更要採取有效力的方式嚇阻；截至目前，酒駕仍不斷發生，「我們要去思考，這一次的判決會不會讓民眾覺得司法離我們太遠？量刑這麼輕，為什麼被害者一直一直地在呼籲，尤其累犯仍然沒有辦法嚇阻？」

    侯友宜表示，應要痛定思痛，在司法的量刑上要重新考慮，該重則重，思考對累犯如何做更好的強制性，必須要做好改革，這是這次事件被害者家屬與大眾的心聲，希望嚇阻酒駕，絕對不要再發生。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

