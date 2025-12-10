國台辦稱禁小紅書剝奪自由 徐國勇反擊：中國有民主自由？

民進黨秘書長徐國勇。（記者陳志曲攝）

中國社交平台「小紅書」未配合政府要求改善反詐與資安機制，被內政部下令限流1年，中國國台辦則批評此舉剝奪台灣民眾的知情權、與使用社交平台的自由。對此，民進黨秘書長徐國勇今（10日）反擊說，中國有民主自由嗎？一個沒有民主自由的國家批評民主自由的國家，這是全世界最荒謬的事。

民進黨青年局今天召開會員大會，徐國勇會前接受媒體聯訪，被詢及國台辦對小紅書禁令的批評。徐回應，一個沒有民主自由的國家敢批評民主自由的國家，這是全世界最荒謬的事情。

徐國勇反問，中國人可以隨時上網路嗎？中國禁了多少網路，人民想上個網還要翻牆，極權、不自由的國家，有什麼資格來批評自由民主的台灣？中國是個不自由民主的國家，沒有資格來批評台灣的自由民主。

此外，民進黨立委王世堅認為，禁小紅書雖解決中共統戰及詐騙問題，卻也犧牲台灣最引以為傲的民主自由。徐國勇認為，王的說法是凸顯台灣的自由民主，但中國的手段是要利用極權，用不自由民主的方式戕害台灣的自由民主。

徐國勇說明，小紅書被封鎖的最主要原因是成為詐騙集團的利用工具，面對詐騙橫行、無法偵破，小紅書卻極端不配合，從法律上而言，小紅書是用消極不作為、變相幫助詐騙集團，應該受到譴責。

徐國勇強調，台灣其實不是「禁」，只是限制流量等問題，事實上台灣的網路及各方面還是相當自由，希望大家注意資安、詐騙等問題，這才是重點。

