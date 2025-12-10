國民黨版助理費除罪化爭議大 林于凱：一不小心2026會崩盤

國民黨版助理費除罪化爭議大 林于凱提醒一不小心2026會崩盤。（記者王榮祥翻攝）

前高市議員林于凱今提醒國民黨，助理費的案子，「一不小心會讓你們2026崩盤」。

林于凱分析，國民黨助理費修法不只針對立委，而是全面擴大到地方議會，地方議會修法文字明定補助議員之「助理補助費、助理春節慰勞金及依勞動基準法等規定，應由雇主負擔之相關費用」，由直轄市議會、縣（市）議會撥予議員統籌運用。

請繼續往下閱讀...

他解讀國民黨修法內容，不只是助理薪資，連同所有依照勞基法應該給予的獎金、勞健保費用，通通直接給議員！

林于凱批評這觀感有夠差，台灣什麼職業類別，可以把政府編列的人事費、業務費、事務費，全部統一挪用到個人身上？就連公信力較高的學術圈都得按照會計規則一步步來，憑什麼你民代，就可以超越台灣所有的會計規則！國民黨這一修是在公告週知，民代跟賤民不一樣是嗎？

林于凱認為，這修法會讓國民黨回到石器時代，並提到上次這樣做法是2008年之前，2008年爆發高市議會20位議員集體虛報助理費事件後，有議員也提及制度不明引人入罪，因此便修改作法，改由議會直接匯入助理帳戶，避免轉一手過程中的爭議。

這個做法就是現在的做法，這次提案、等於把作法修回2008年前，完全是倒退回舊時代的政治玩法，那個年代，勞基法不受重視、民代助理也沒工會、基層助理沒聲音，但現在不一樣了，而且國民黨好不容易洗刷老人政黨的形象，現在又強推這套修法，準備回到老人政黨嗎？這硬推下去，助理吞不下去，從中央到地方，都會幫你們宣傳！國民黨準備好要面對了嗎？

