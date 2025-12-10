為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    韓國瑜沒讓高雄發大財 林岱樺今喊出「市民賺大錢」

    2025/12/10 19:59 記者洪定宏／高雄報導
    林岱樺喊「市民賺大錢」口號，讓外界聯想到韓國瑜。（林岱樺辦公室提供）

    林岱樺喊「市民賺大錢」口號，讓外界聯想到韓國瑜。（林岱樺辦公室提供）

    民進黨高雄市長初選參選人林岱樺，今（10）日下午舉行首場政策說明會，她高喊「訂單、訂單、大訂單；賺錢、賺錢、賺大錢」、「老闆有訂單、市民賺大錢」。林岱樺此口號一出，讓高雄人聯想到立法院長韓國瑜競選高雄市長曾說的「高雄發大財」，後續效應有待觀察。

    林岱樺表示，她這次公布的政策主軸，以「三大護國產業」科技、軍工與海洋為核心，協助金屬加工、螺絲扣件等傳產取得航太與軍規認證、建立從零組件到整機量產的無人載具聚落；海洋產業推動本土LNG船隊建立，結合冷能示範區的開發，讓高雄在冷鏈物流、低溫科技與觀光等產業中掌握新興市場，創造附加經濟效益。

    林岱樺主張「五大區域亮點」，也就是東高雄作為山城遊憩核心，串連常態化觀光路線並導入無人公車；西部沿海藉由漁港重整與冷鏈建置，發展海洋科技與漁港經濟；北高雄透過產業用地與政策引導，打造航太扣件、無人載具與低軌衛星等新興科技聚落；南高雄結合國七、港口與國際機場，建設具國際競爭力的全球運籌中心；市區以大眾運輸為導向，進行場站周遭的聯合開發與招商，推動大型商場、商辦與夜間經濟全面升級，帶動高雄都心產業二次成長。

