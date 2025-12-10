為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    南韓電子入境卡將我列為「中國台灣」 賴總統：盼尊重台灣人民意志

    2025/12/10 09:50 記者陳昀／台北報導
    總統賴清德表示，希望韓國能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進。（記者叢昌瑾攝）

    總統賴清德表示，希望韓國能夠尊重台灣人民的意志,讓兩國都能夠攜手前進。（記者叢昌瑾攝）

    南韓電子入境卡系統自今年2月上線至今，入境、出境資料中的國家選項一直將我國列為「中國（台灣）」；總統賴清德今對此表示，我們希望韓國能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進，穩定區域的和平，同時促進區域的繁榮發展。

    賴清德上午出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，會前受訪被問到會對南韓有反制措施嗎？賴清德說，台灣跟韓國的民間交流非常密切，經貿往來也非常多，我們希望台灣跟韓國能夠維持友好的關係，促進兩國各方面的合作，增進兩國福祉。在這種狀況之下，我們希望韓國也能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進，穩定區域的和平，同時也能夠促進區域的繁榮發展。

    針對日本青森縣東方外海發生規模7.5強震，有海嘯風險，賴清德也表示，他要代表全國人民對日本表達慰問之意，希望傷害能夠降到最輕，後續救災、救援工作都能夠一切順利，我國民眾到日本旅遊碰到這次地震，在旅館也展現非常穩定的態度，我們的表現也非常好。

    賴清德說，台灣跟日本都是面臨地震的國家，未來希望加強兩國對於天災地變、救災救援的合作，甚至有一些科技，雙方也可以共同研究，讓兩國人民在面對天災地變的時候，能夠更好因應、讓人民能夠更安全。

