四叉貓曝黃國昌兒提告卻沒繳裁判費 網酸：假裝不知土地違法變停車場

網紅四叉貓昨深夜發文透露，黃國昌的兒子對某公司提告求償118萬8000元，卻因沒繳費遭到法院催繳，四叉貓也猜測，提告原因可能是該業者把國昌兒子的土地弄成違法停車場，或工程延誤。對此網友則諷刺，「留下一個，事後可以說我不知道的藉口吧」、「3歲可以繼承土地，16歲可以提告求償」。

四叉貓在臉書發文指出，最近司法裁判書查詢系統多了一筆裁定公告，黃國昌的兒子（16歲，我有遮蔽名字）提告「仲行實業有限公司」，求償118萬8000元，但是裁判費1萬5423元沒有繳（原告負擔），所以法院發了這篇裁定公告跟國昌兒子催繳裁判費。

四叉貓也表示，本案的洪肇彤律師出自時力黨團，查了一下似乎是黃國昌御用律師，好幾個案子都是他為代理人。

四叉貓對此也提出幾點猜測，首先經查詢發現，「仲行實業有限公司」地址在黃國昌家的違法停車場旁邊，而黃國昌家的違法停車場土地目前登記在他兒子名下。對此四叉貓猜測，是黃國昌兒子提告跟他租地的業者，由於該業者把國昌兒子的土地弄成違法停車場，所以兒子跟業者求償118萬8000元。

四叉貓分析，為什麼是求償118萬8000元？他猜測以每月33000元來計算，剛好是3年租約金的違約費用！不過四叉貓也提到，黃國昌的兒子求償100多萬元，為什麼會忘了繳裁判費？

四叉貓也提出，還有另一個版本的猜測。「仲行實業有限公司」有在做土木工程，黃國昌委託「仲行實業有限公司」把違法停車場的水泥地刨掉，但因為工程延誤或什麼原因，所以被國昌兒子求償一百多萬！

四叉貓在留言處也提到，「該案書記官跟我說，只有黃國昌和高翔可以去申請未成年姓名遮蔽，看來父母沒有很在意兒子的姓名被公告出來」。對於網友詢問「原告是美國人嗎？」，四叉貓則回應「應該是，但國昌不承認」。

對此網友也紛紛表示「是要假裝不知道被作為停車場？」、「製造斷點！我不知承租方你要違法變停車場提告！然後故意再不繳裁判費！兩方都沒損失」、「假設原告是美國人，這樣算不算跨國官司？」。對於有網友議論「16歲就可以有地，真好命」、「3歲可以繼承土地，16歲可以訴訟提告求償....將來長大想當然也是跟父親一樣優秀」，四叉貓也直言「3歲有地，10歲時土地開始設立違法停車場，16歲求償100多萬」。

