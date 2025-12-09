為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    國會助理工會抗議助理費除罪化籲撤案 陳玉珍：不會撤回

    2025/12/09 10:55 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立委陳玉珍。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍提案修法將助理費除罪化，引發高度爭議，立法院國會助理工會週五將在議場外抗議，呼籲陳玉珍撤案。工會幹部強調，如果陳玉珍在週五前撤案，或立法院長韓國瑜願意出面保證不會讓國民黨處理該案，才會調整抗議行動。對此，陳玉珍今日受訪時表示，尊重他們的自由，也歡迎來溝通，但不要污名化連署的委員，「提案是我們的權利，但我不會撤回」。

    由陳玉珍提案及林思銘等27位立委連署的「立法院組織法第卅二條、第卅三條及第卅五條條文修正草案」，除將「公費助理」的「公費」2字刪除，還刪除聘用助理人數上下限規定，並明定立院編列的立委助理費及其辦公事務預算等「補助費用」，由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷。

    陳玉珍表示，助理費這件事由來已久，美國、日本、德國、韓國等各國都有助理費制度，雖然各有不同，但都是由國會議員作為雇主，提出修法前有請相關單位研究過，有相關法律依據，也公開透明。助理工會可以陳情，透過各立委表達意見，也可以提案，法案本來就可以討論，但不要污名化說提案的立委要自肥。

    立法院國會助理工會幹部透露，工會本週五預計會在上午立法院院會確認議事錄前就會前往抗爭；工會內部也正在擬稿，將在週五抗議後發給韓國瑜、朝野三黨團請求拜會。

    對此，陳玉珍說，他們要陳情、溝通，我們都歡迎，他們可以提出修正動議及意見，但不要污名化連署的委員，「提案是我們的權利，但我不會撤回」。

    陳玉珍強調，國會本來就是公開討論，他們可以有撤回的訴求，或提出建議案、修正案，她還是有自己推動修法的節奏。制度有缺陷可以討論，但不要污名化。

