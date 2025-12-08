接見「美外交政策委員會」訪團 蕭美琴：盼國際持續關注台海和平

副總統蕭美琴今天接見「美國外交政策全國委員會」（NCAFP）訪團，感謝NCAFP持續關注台灣及長期促進對話與交流的努力。（總統府提供）

副總統蕭美琴今天接見「美國外交政策全國委員會」（NCAFP）訪團，感謝NCAFP持續關注台灣及長期促進對話與交流的努力。蕭副總統說，面對持續加劇的挑戰與威脅，台灣將增加國防預算、推動國防改革，致力於自我防衛，期盼國際社會持續關注並強調台海和平穩定的重要性。

蕭美琴表示，歡迎訪賓們再次到訪台灣，也感謝美國外交政策全國委員會持續關心台灣以及印太地區的安全與穩定，NCAFP深知溝通不良的危害，長期致力於支持各方對話與交流的機會。她多年前經常參與NCAFP舉辦的相關對話，非常珍惜每次溝通的機會，以期減少不必要的誤判和誤解。

蕭美琴指出，台灣正面臨前所未有的挑戰，包括來自外部對我之威脅、解放軍針對日本與南海等周遭區域的軍事活動，以及持續加劇的灰色地帶侵擾、法律戰、心理戰及認知戰等，相關作為實令世界各地的人們感到擔憂。

蕭美琴表示，台灣正致力於自我防衛，持續投資以強化國防能力，賴總統近日也宣布增加國防預算，同時推動國防體制內各項必要的改革。感謝包括美國在內的許多國家一再重申維護台海現狀與和平穩定的重要性，及台海和平穩定對全球繁榮的貢獻，這對台灣人民而言至關重要。

訪賓包括美國外交政策全國委員會會長艾略特（Susan M. Elliott）、亞太安全論壇計畫主任董雲裳（Susan A. Thornton），以及太平洋世紀研究所所長薄瑞光（Raymond F. Burghardt）。

