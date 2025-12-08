小紅書的危機不只詐騙 習近平國師曾豪語：有它更好治理統一台灣

禁用小紅書引發台灣社會討論。（路透）

中國社交平台「小紅書」近兩年在台涉入逾1700件詐騙案件，在我國國安與資安檢測中15項指標全數不合格，且未配合政府要求改善反詐與資安機制，我政府下令實施一年封鎖令，但引發不少台灣用戶反彈。其實小紅書爭議不只是該平台淪為詐騙溫床，今年還有被稱為「習近平國師」的中國學者放話，有了小紅書洗腦台灣年輕人，相信「統一台灣後會更好治理」！

今年5月份，中國上海復旦大學教授張維為受邀到武漢大學演講，被學生問到有關台灣的問題時，他宣稱「解決台灣問題」已臻成熟，因為中國經濟對台灣呈現「輾壓」態勢，台灣越來越像個「普通省份」；軍事方面更不用說，中國有全面優勢，解放軍和台灣部隊兵力懸殊「所以統一不存在實力問題，只是成本問題。我們不會容忍台獨一直興風作浪」。

當時張維為還提到近日受到台灣社會討論的小紅書議題，表示台灣有不少年輕人愛用小紅書，因此越來越受中國影響，「我相信台灣統一之後，治理起來會比治理香港還要容易」、「過去我們一直講『一國兩制』，不接受我們就『一國一制』了，這很簡單」。

中國上海復旦大學教授張維為曾號稱「習近平國師」。（圖翻攝自微博）

