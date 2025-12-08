劉建國籲改善農民退休儲金參與率低 陳駿季允提高撥補金額

民進黨立委劉建國。（劉建國國會辦公室提供）

民進黨立委劉建國今質詢指出，台灣農業人口正快速下降，已對國家農業發展構成嚴重警訊。他表示，農戶數與農業就業人口雙雙下滑，農民退休儲金制度推動近5年，參與率依然偏低，凸顯制度設計存在不足，政府須立即提出具體改善方案。對此，農業部長陳駿季承諾精進，研議重新設計提繳比例，提高政府提撥金額，並儘速將初步方案送至立法院討論。

立法院經濟委員會今排審朝野立委所提「農民退休儲金條例第2條及第7條條文修正草案」，邀請陳駿季列席，並備質詢。

劉建國質詢指出，根據行政院主計總處資料，台灣農戶數自2019年的77萬戶，下降至2023年的75.9萬戶；農業就業人口也由2019年的55.9萬人，逐年減少至2023年的50.9萬人，2024年更首度跌破50萬人，僅剩49.4萬人。農村勞動力持續萎縮，絕對是一個警訊，政府若不及時因應，將影響國家糧食安全與農業永續發展。

劉建國指出，2020年立法院通過「農民退休儲金條例」，原本希望透過政府與農民共同提繳，提高農民退休後的基本保障，並吸引青年投入農業。然而，審計部去年度總決算審核報告顯示，未滿65歲農保被保險人中，提繳農民退休儲金的覆蓋率僅約34%，制度實施近5年，執行成效顯然未達預期。

劉建國強調，現行制度以基本工資1/10作為提繳基準，政府再以一比一方式補助，但從實際參與率可看出誘因不足。陳駿季回覆，由於農民收入不穩定，加上普遍背負農機貸款，對許多農民而言，提繳負擔相對沉重，因此提繳意願偏低。

針對此問題，劉建國主張，應重新檢討提繳制度，讓農民可負擔較低的提繳金額，由政府提高配比，以提升制度吸引力，使青年農民與中高齡農民都能有效受益。他要求農業部提出明確改革時程與方案，加速處理制度調整，以落實立法目的。

農業部長陳駿季。（劉建國國會辦公室提供）

