為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    劉建國籲改善農民退休儲金參與率低 陳駿季允提高撥補金額

    2025/12/08 16:21 記者謝君臨／台北報導
    民進黨立委劉建國。（劉建國國會辦公室提供）

    民進黨立委劉建國。（劉建國國會辦公室提供）

    民進黨立委劉建國今質詢指出，台灣農業人口正快速下降，已對國家農業發展構成嚴重警訊。他表示，農戶數與農業就業人口雙雙下滑，農民退休儲金制度推動近5年，參與率依然偏低，凸顯制度設計存在不足，政府須立即提出具體改善方案。對此，農業部長陳駿季承諾精進，研議重新設計提繳比例，提高政府提撥金額，並儘速將初步方案送至立法院討論。

    立法院經濟委員會今排審朝野立委所提「農民退休儲金條例第2條及第7條條文修正草案」，邀請陳駿季列席，並備質詢。

    劉建國質詢指出，根據行政院主計總處資料，台灣農戶數自2019年的77萬戶，下降至2023年的75.9萬戶；農業就業人口也由2019年的55.9萬人，逐年減少至2023年的50.9萬人，2024年更首度跌破50萬人，僅剩49.4萬人。農村勞動力持續萎縮，絕對是一個警訊，政府若不及時因應，將影響國家糧食安全與農業永續發展。

    劉建國指出，2020年立法院通過「農民退休儲金條例」，原本希望透過政府與農民共同提繳，提高農民退休後的基本保障，並吸引青年投入農業。然而，審計部去年度總決算審核報告顯示，未滿65歲農保被保險人中，提繳農民退休儲金的覆蓋率僅約34%，制度實施近5年，執行成效顯然未達預期。

    劉建國強調，現行制度以基本工資1/10作為提繳基準，政府再以一比一方式補助，但從實際參與率可看出誘因不足。陳駿季回覆，由於農民收入不穩定，加上普遍背負農機貸款，對許多農民而言，提繳負擔相對沉重，因此提繳意願偏低。

    針對此問題，劉建國主張，應重新檢討提繳制度，讓農民可負擔較低的提繳金額，由政府提高配比，以提升制度吸引力，使青年農民與中高齡農民都能有效受益。他要求農業部提出明確改革時程與方案，加速處理制度調整，以落實立法目的。

    農業部長陳駿季。（劉建國國會辦公室提供）

    農業部長陳駿季。（劉建國國會辦公室提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播