    首頁 > 政治

    助理費除罪化修法「喊卡」 國民黨團暫緩排案

    2025/12/08 14:20 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，引發爭議不休，身兼國民黨發言人的立委牛煦庭今日表示，此案暫時不會排案。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發助理圈大反彈。身兼國民黨發言人的立委牛煦庭今日表示，黨團幹部會議大家有共識，認為這件事必須經過更縝密、周延的討論以後，再做定案，因此暫時還不會排案。

    陳玉珍所提出「立法院組織法修正草案」修法重點，包括立法委員每人得置助理若干人，由委員聘用。助理與委員同進退；其實施健康檢查費用、文康活動費用及依勞動基準法等規定應由雇主負擔的相關費用，由立法院編列一定數額預算補助之。補助費用由立法院撥予立法委員統籌運用，免檢據核銷等。相關草案5日已付委審查，國會助理職業工會同日透過聲明表達反對立場。

    牛煦庭今日表示，任何一個法案進到討論程序以後，就會受到社會各界的檢驗，當然也要保持開放的心態，接受批評指教並做合理的修正，今日的黨團幹部會議，基本上大家有一定的共識，這件事必須經過更縝密、周延的討論以後，再做定案，因此暫時還不會有排案的動作，請大家放心。

    對於助理費除罪化是否引起黨內茶壺風暴，牛煦庭說，在最早開始有討論時，他就有提醒黨中央會受理到很多來自於地方的一些請求、基層的意見，當然也會循線和黨團溝通，而黨團是自主的，黨團怎麼安排攻打守辯的節奏，黨中央是不能插手的，這是黨團自主的原則，也是國民黨行之以來的規則。

