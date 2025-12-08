運用歲計賸餘不舉債 嘉市將普發6000元 明提追加減預算送議會臨會審議

嘉義市長黃敏惠（右二）今主持市務會議，會中通過普發現金加碼計畫，規劃每人普發現金6000元，藉此振興經濟。（嘉義市政府提供）

嘉義市7月受丹娜絲颱風肆虐，百工百業受衝擊，嘉義市議會日前通過臨時動議案，建請市府研議普發現金3000元有新進度。嘉義市政府今上午召開市務會議，會中通過「振興經濟『強化民眾消費韌性普發現金』加碼計畫」，規劃每人普發現金6000元，預計明天（9日）向嘉義市議會提出追加減預算案，建請市議會召開第6次臨時會審議。

市長黃敏惠表示，嘉義市恪守財政紀律，連續15年不舉債、連續7年維持公共債務為零。今年每人普發6000元現金，是用累計歲計賸餘辦理，不舉債，不影響嘉義市公共建設的進行。

黃敏惠說，面對美國對等關稅、丹娜絲颱風等天然災害外部環境衝擊，市府積極應變，除提出普發現金加碼計畫，還有「振興經濟促進商圈及夜市活絡計畫」、「振興經濟嘉義市觀光產業補助自由行計畫」、「振興經濟永續新生活推動計畫」等提案，希望提振消費力道，協助全體市民、各行各業穩健營生。

黃敏惠表示，嘉義市以服務業為主體，在Covid-19疫情三級警戒期間，市府曾普發2000元現金，成功刺激營利事業銷售額較前一年成長9.56%，持續創下歷史新高；此次擴大加碼普發，「我們發錢，也要能夠賺錢」，呼籲市民在嘉市消費、提振經濟發展，提升營利事業銷售額，這樣也有助統籌款的分配，進一步挹注嘉義市財源，達到良性循環效果。

