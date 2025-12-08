內幕》3通緝犯遣返金門遭拒收 官員曝中國公安便宜行事

中國上週三將10名台灣籍詐欺犯以小三通方式遣返金門後，4日再將3名通緝犯循此模式送回金門，但遭我方拒收。熟稔內情的官員今日受訪表示，中國地方公安便宜行事，把人帶到廈門碼頭就要塞回來，我方當然可以拒收。（資料照）

中國上週三將10名台灣籍詐欺犯以小三通方式遣返金門後，4日再將3名疑遭我國通緝的嫌犯循此模式送回金門，但遭我方拒收。熟稔內情的官員今日受訪表示，中國地方公安便宜行事，把人帶到廈門碼頭就要塞回來，我方當然可以拒收。

中國公安本月3日透過小三通，突襲式遣送10名在中國服完刑的台灣詐欺犯到金門，行徑幾近「丟包」，沒想到隔天下午又再遣送3名台籍人犯，我方以「身分待查」因素婉拒後，中國竟改為讓他們自行搭機，於4日晚間飛抵台灣松山機場；刑事局當天獲悉後，緊急派員到機場，與移民署協調3人入境及身分清查事宜，處理後漏夜帶回偵訊。

請繼續往下閱讀...

對此，官員指出，根據「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，中方要遣送人犯回來必須先知會我方，以便準備相關作業，而不是把人丟到廈門五通碼頭，然後就用小三通把人載回來，這種處理方式「我方可以拒絕接收」，因為這些人要搭船、搭機，都須經政府同意才可以。

官員談及，相關單位要派人先做安全查核，也要做安全規劃，這種把人載到廈門碼頭和旅客一起搭船的方式與國際慣例不同，也過於倉促。一般而言，須做好有安全規劃、身分查核，中方做法跟過去不同，我方對此處理方式並不滿意。

官員透露，這些人是通緝犯，沒有護照、身分證件，但只要是國人，相關單位都願意做各種查核。不過，若干中國公安便宜行事，直接把人送到碼頭要搭船要送回來，我方已經透過兩岸共打機制跟對岸交涉。

官員表示，有告知中國相關的司法互助機制並不是這樣進行，一定要做好安全方面的戒護，而且未經安全查核，怎麼能讓他們在船上或機上與一般旅客接觸，會對國人及旅客帶來人身風險，必須有警方戒護才是正常做法。

「事先要做好通報！」官員說，通緝犯要遣送回來，要做好安全部署及規劃，針對中共公安的便宜行事，我方相關單位都有溝通反映，並表達不滿，希望以後不要再有類似情事，因為過去是沒有用搭船方式回來的。

他強調，有些海外詐騙犯被捕後，直接送到中國，身上沒有護照或證件，有的則在中國詐騙被抓，護照等證件都逾期了，所以才會沒有護照。而且這次是中國的地方公安片面執行人犯遣返，我方希望中國對於台籍受刑人遣返有一致性的做法，過程才會比較安全及順利。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法