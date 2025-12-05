為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    財劃法覆議案遭藍白否決 行政院：無法違法編列預算

    2025/12/05 16:23 記者鍾麗華／台北報導
    立法院院會進行財政收支劃分法修正部分條文覆議案投票，藍白封殺。（記者方賓照攝）

    立法院院會進行財政收支劃分法修正部分條文覆議案投票，藍白封殺。（記者方賓照攝）

    立法院會今天處理「財政收支劃分法」修正部分條文覆議案，遭藍白多數否決，行政院發言人李慧芝說，這項法案三讀前，立法院沒有討論；行政院提出覆議後，立法院又不給討論，不僅程序上不民主，甚至也不顧財劃法所影響的民生福利；而窒礙難行的法律，並不會因為立法院發動表決而變得可行，行政院不會也不能執行違法的法案。

    李慧芝轉述行政院長卓榮泰的說話，真理越辯越明，不經過質詢就是不想讓國人瞭解真相。而政院在覆議理由中，已明確指出再修惡版將使總預算舉債占比高達17.1％，超出「公共債務法」法定債限15％，政院無法違法編列預算；除此之外，要求一般性補助款不得低於一定金額、計畫型補助款不得低於一定比率，且延續性計畫不得終止或變更補助金額，都違反憲法第70條，更侵害行政院預算權，影響政府財政健全及中央施政決策、推動權限。

    李慧芝指出，目前經立法院否決的8項覆議案中，有3案的覆議理由已分別獲得憲法法庭判決以及立法院事實上的承認，包括立法院職權行使法以及刑法經判違憲，新版財劃法也的確因為公式錯誤導致345億元無法分配，立院還必須再次修法調整公式。

    李慧芝強調，這也是行政院期望立法院能夠邀請卓揆說明覆議理由的原因，國人有權了解真相，包括國家財政會受到的衝擊，以及地方發展的失衡等。政院呼籲立法院能夠亡羊補牢，儘速審查政院版的財劃法，讓國家財政體制回到正軌。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播