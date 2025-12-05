為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    小紅書被封在野稱箝制言論自由 林月琴：小紅書不理台灣才是問題

    2025/12/05 10:47 即時新聞／綜合報導
    小紅書。（彭博）

    內政部與刑事局4日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，引發熱烈討論，部分在野黨人士批評箝制言論自由。對此，民進黨立委林月琴怒轟，「我只能說在野黨十分荒謬、轉移焦點、非常狹隘。」因為他們根本不知道問題的嚴重性在哪，真正的問題是小紅書一直都不願配合台灣的法律，不願意接受我們對他的管控。

    林月琴今發文提及，昨天內政部公告，將針對小紅書等高風險的社群平台進行限制接取的行為，被在野黨批評事是限制言論自由、甚至嘲笑為什麼不禁臉書。

    林月琴坦言，「我只能說在野黨十分荒謬、轉移焦點、非常狹隘。」因為他們根本不知道問題的嚴重性在哪，真正的問題，不是因為他是中國的社群平台、也不是他的詐騙金額多少。而是跟meta、或其他在台灣有法人代表或落地的平台相比，小紅書一直都不願意配合台灣的法律，不願意接受我們對他的管控，甚至我們發文要求小紅書說明，他也完全不理會。

    「這個影響是什麼？」提一個例子給大家參考，臉書今年被數發部重罰超過千萬，原因是因為詐防條例。可是如果同樣情形發生在小紅書上面，我們沒辦法對小紅書開罰，因為他不理會台灣政府、也沒有法人代表，給予時間說明也完全不回覆。

    「也就是說，當你被詐騙，我們沒辦法處置小紅書。」林月琴接著說，結果，這2天還看到在野黨議員、名嘴用嘲諷的語氣嘲笑民進黨政府什麼時候禁臉書。「潛在的嚴重性？」更不用說中國製的社群平台，一直都有違法搜集個資回傳到中國的疑慮，更違反資安檢驗超過15項！

    「並不是禁全部！」而內政部是給小紅書1年改善期、希望他能配合台灣政府規定、遵守法令，小紅書如果願意配合，1年後就可能恢復。林月琴痛斥「政府努力在做、在野一直說風涼話，你說誰能不憤怒？」

