為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    小紅書被禁不是因來自中國 葉耀元點出「6字」才是真正問題

    2025/12/05 10:32 即時新聞／綜合報導
    小紅書。（彭博）

    小紅書。（彭博）

    小紅書APP 2年來涉入高達1706詐騙案件，內政部發函給小紅書上海母公司「行吟信息科技」限期改善，卻遭「已讀不回」，也因小紅書未在台設置法律代表人，無處可罰，內政部與刑事局昨（4日）宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，很多人似乎都認為，這是民進黨政府特意針對中國的反制。其實真正的問題是6個字：「發函已讀不回」。

    葉耀元今於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文提及，任何在台灣經營的社群媒體都應該要符合政府的法規管理，也必須要跟政府一起來防堵詐騙的惡行。但小紅書這個中國手機應用軟體與平台卻完全不把我國政府當一回事，當然從中國看待台灣的方式我們都猜得到為什麼，但我們又不是要作賤自己，幹嘛要給別人欺負呢？

    再者，小紅書上面很多的內容不僅僅是在幫助中國散佈對台認知作戰，甚至也是在對台灣的民眾進行洗腦的作業。不管這種社群平台有多好用，我都完全不建議任何人使用（不分國籍）。

    葉耀元坦言，「這也是為什麼字節跳動旗下的TikTok不管在美國有多紅，我仍然禁止我的孩子使用，我自己就不用說了，連帳號都沒有」。

    相關新聞請見︰

    無法調資料「小紅書」害遭詐國人求償無門

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播