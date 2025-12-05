小紅書被禁不是因來自中國 葉耀元點出「6字」才是真正問題

小紅書。（彭博）

小紅書APP 2年來涉入高達1706詐騙案件，內政部發函給小紅書上海母公司「行吟信息科技」限期改善，卻遭「已讀不回」，也因小紅書未在台設置法律代表人，無處可罰，內政部與刑事局昨（4日）宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，很多人似乎都認為，這是民進黨政府特意針對中國的反制。其實真正的問題是6個字：「發函已讀不回」。

葉耀元今於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文提及，任何在台灣經營的社群媒體都應該要符合政府的法規管理，也必須要跟政府一起來防堵詐騙的惡行。但小紅書這個中國手機應用軟體與平台卻完全不把我國政府當一回事，當然從中國看待台灣的方式我們都猜得到為什麼，但我們又不是要作賤自己，幹嘛要給別人欺負呢？

再者，小紅書上面很多的內容不僅僅是在幫助中國散佈對台認知作戰，甚至也是在對台灣的民眾進行洗腦的作業。不管這種社群平台有多好用，我都完全不建議任何人使用（不分國籍）。

葉耀元坦言，「這也是為什麼字節跳動旗下的TikTok不管在美國有多紅，我仍然禁止我的孩子使用，我自己就不用說了，連帳號都沒有」。

