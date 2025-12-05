為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    何欣純青年培力師資曝光 「最紅發言人」梁文傑要來了

    2025/12/05 11:01 記者蘇孟娟／台中報導
    何欣純青年培力師資曝光，包括「最紅發言人」梁文傑等。（圖：何欣純服務處提供）

    何欣純青年培力師資曝光，包括「最紅發言人」梁文傑等。（圖：何欣純服務處提供）

    民進黨台中市長參選人、立委何欣純舉辦青年培力營隊，今營隊超強師資陣容曝光，除有職棒最強會長、立委蔡其昌以「可以不要聊政治嗎？」開講外，還有「最紅發言人」、陸委會副主委梁文傑帶學員看懂國際局勢。

    何欣純今年度壓軸「台中青純力培力營」課程將於12月27、28日在翔園航太研習園區登場，何欣純今公佈完整講師陣容，她說，這次青年培力營隊課程設計兼具廣度與深度，將全方位提供青年朋友公共事務的各方視野。

    在政策及國安領域，邀請到陸委會副主委梁文傑剖析「從兩岸與國安的政策解析」，帶領學員看懂國際局勢；前蔡英文總統辦公室主任施克和則將分享「政治幕僚的任務與實務」，揭開政治工作的神秘面紗，讓有志投身公共事務的青年了解幕後的真實樣貌。

    何欣純說，針對年輕世代關注的地方創生與社群經營議題，培力營邀請到前行政院副發言人謝子涵分享「台日地方創生經驗」，分享實際投入地方創生的故事，把城市的故事變成有溫度的改變；民進黨新媒體中心主任阮俊達則與談「破解演算法邏輯：網路社群經營實戰教學」，用實際案例分析判讀社群資訊，逐一剖析資訊內容。

    此外，更力邀立委蔡其昌，以「可以不要聊政治嗎？」為題，從職棒最強會長身分，和青年朋友分享棒球故事、與人生哲理。

    何欣純強調，舉辦「台中青純力培力營」的初衷，就是希望與來自不同領域的青年夥伴相互對話，藉由公共事務的熱情，激盪台中欣欣向榮新火花、將台中這座城市的想像與熱情，轉化最實際的行動力；培力營隊開放18至40歲青年報名

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播