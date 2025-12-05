何欣純青年培力師資曝光 「最紅發言人」梁文傑要來了

何欣純青年培力師資曝光，包括「最紅發言人」梁文傑等。（圖：何欣純服務處提供）

民進黨台中市長參選人、立委何欣純舉辦青年培力營隊，今營隊超強師資陣容曝光，除有職棒最強會長、立委蔡其昌以「可以不要聊政治嗎？」開講外，還有「最紅發言人」、陸委會副主委梁文傑帶學員看懂國際局勢。

何欣純今年度壓軸「台中青純力培力營」課程將於12月27、28日在翔園航太研習園區登場，何欣純今公佈完整講師陣容，她說，這次青年培力營隊課程設計兼具廣度與深度，將全方位提供青年朋友公共事務的各方視野。

在政策及國安領域，邀請到陸委會副主委梁文傑剖析「從兩岸與國安的政策解析」，帶領學員看懂國際局勢；前蔡英文總統辦公室主任施克和則將分享「政治幕僚的任務與實務」，揭開政治工作的神秘面紗，讓有志投身公共事務的青年了解幕後的真實樣貌。

何欣純說，針對年輕世代關注的地方創生與社群經營議題，培力營邀請到前行政院副發言人謝子涵分享「台日地方創生經驗」，分享實際投入地方創生的故事，把城市的故事變成有溫度的改變；民進黨新媒體中心主任阮俊達則與談「破解演算法邏輯：網路社群經營實戰教學」，用實際案例分析判讀社群資訊，逐一剖析資訊內容。

此外，更力邀立委蔡其昌，以「可以不要聊政治嗎？」為題，從職棒最強會長身分，和青年朋友分享棒球故事、與人生哲理。

何欣純強調，舉辦「台中青純力培力營」的初衷，就是希望與來自不同領域的青年夥伴相互對話，藉由公共事務的熱情，激盪台中欣欣向榮新火花、將台中這座城市的想像與熱情，轉化最實際的行動力；培力營隊開放18至40歲青年報名。

