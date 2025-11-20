前空軍副司令張延廷參戰北市議員 中正萬華參選人數大爆炸

退役中將張延廷。（資料照）

台北市中正、萬華區現有7席議員，民進黨2席、國民黨4席與無黨籍一席，明年選舉在即，新人紛紛摩拳擦掌，接連表態有意參選第五選區，近期除了前記者馬郁雯找來前立委段宜康助陣，宣布爭取民進黨提名之外，退役空軍副司令張延廷近日也在臉書上發文詢問可否提供大小看板懸掛，「當選後一定為大家熱心服務」，包含現任議員、已表態及被點名的潛在人選，估計至少15人。

中正、萬華原有8席議員，吳沛憶轉戰立委成功，目前另有民進黨籍劉耀仁、洪婉臻，國民黨籍應曉薇、鍾小平、郭昭巖、吳志剛，以及無黨籍的徐立信。

張延廷近日在臉書上曬出自己的學經歷，並以「貧困童工出身，最了解基層疾苦」自述，曾任空軍戰鬥機飛行員、中將副司令，榮獲國家42座勳獎章，政治學博士、清華大學等八所大學正教授、空軍軍官官校及空軍航空技術學院校長、台北市政府顧問等，強調一定親力親為、衝鋒陷陣且使命必達。

除了現任議員之外，其他已表態或被點名的潛在人選，還有康家瑋、吳怡萱、馬郁雯、張銘祐、張延廷、劉思吟、李孝亮和應佳妤等。

