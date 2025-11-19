許信良：台灣應仿德國組「大聯合政府」 兩大黨聯合可解決任何問題

前民進黨主席許信良出席桃園中壢事件48週年紀念暨天命新書發表會並致詞。（記者田裕華攝）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今天舉辦高峰會談，曾主張籌組聯合政府的民進黨前主席許信良下午受訪表示，他不曉得會談內容，因此無法評論；他認為，台灣需仿效德國模式組成「大聯合政府」，兩大黨聯合可以解決任何問題，不要擔心內部有任何掣肘。

許信良今天下午在台大醫院國際會議中心舉辦桃園中壢事件48週年紀念暨「天命」上冊新書發表會，歷屆桃園縣市長包含國民黨籍的吳伯雄、朱立倫、吳志揚，以及民進黨籍前桃園縣代理縣長許應深應邀與會。許說，鄭文燦憂心模糊簽書會焦點，因此並未出席。

媒體會前詢問許信良，藍白陣營今天下午會面談聯合政府，許今天也邀不同黨派參與新書發表會，如何看待聯合政府這項議題，賴總統是否也應思考。

許信良回應，他不曉得藍白談的內容，因此無法評論。但台灣政治非常特殊，有不同的認同且勢均力敵，他過去曾主張，台灣最好仿效德國模式「大聯合政府」，兩大黨聯合起來，可以解決任何問題，不要擔心內部政治會有任何掣肘，台灣需要真正的大聯合政府。

甫卸任國民黨主席的朱立倫今天也受邀出席，面對媒體詢問，如何看待鄭麗文、黃國昌下午的高峰會談，他僅回應：「一切順利成功」。至於是否憂心鄭麗文被黨紀處分？如何看蕭旭岑喊一國兩區？新北市長侯友宜喊「合作若只是表象意義不大」，他並無回應，隨後進入會場。

許信良今天下午在台大醫院國際會議中心舉辦桃園中壢事件48週年紀念暨「天命」上冊新書發表會。（記者李文馨攝）

