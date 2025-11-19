揭密中俄「共同作戰手冊」 蕭美琴示警：民主國家不能坐視不理

副總統蕭美琴接受立陶宛網路媒體「15min」總編輯Vaidotas Beniušis視訊專訪，今天播出。（圖擷取自YouTube）

副總統蕭美琴接受立陶宛網路媒體「15min」視訊專訪今天播出，蕭美琴直指俄羅斯與中國正在共享同一套作戰手冊，不僅涉及軍事合作，在心理戰、混合式滲透、干預民主制度、假消息等認知作戰都呈現高度共通性，面對威權國家不斷採取激進作為，民主國家不能再坐視不理，應共同面對挑戰；針對國民黨主席鄭麗文公開表示「普廷不是獨裁者」，蕭美琴也表示，執政黨完全不認同。

談及中國壓力日益加劇、北京與莫斯科是否有合作跡象？蕭美琴回應說，自俄羅斯入侵烏克蘭前夕，俄羅斯和中國共同宣布「無上限夥伴關係」以來，我們已清楚看到這些威權國家之間的合作跡象，不僅是中國與俄羅斯，也包括北韓。立陶宛和台灣同為熱愛自由的民主國家，且鄰近具侵略性的威權國家，我們有必要共同應對挑戰。

請繼續往下閱讀...

被問到俄羅斯與中國未來可能在軍事上協同行動，藉此分散美國與西方的應對能力，蕭美琴表示，烏克蘭總統澤倫斯基曾指出，中國似乎並不希望烏俄戰爭結束，我們也確實看到，中國一直是俄羅斯的重要夥伴，不僅在經濟上，也包括供應工業零組件等方面，提升了俄國延長戰事的能力。

蕭美琴說，我們也看到他們正在共享同一套作戰手冊，不僅涉及軍事合作，也包含心理戰、各種混合手段的影響力滲透、認知作戰，以及干預民主制度等混合式威脅。此外，社群媒體上出現大量的假新聞和操作不實訊息，也都呈現高度共通性，正因為他們共享相同的操作手法，也再次凸顯出民主國家必須攜手合作，共同應對挑戰的重要性。

關於國民黨主席鄭麗文最近公開表示「普廷不是獨裁者，也不認為他應該為入侵烏克蘭負責」，倘若台灣政權更迭，是否可能走向親俄立場？蕭美琴認為，我們在這一點上顯然存在分歧，執政黨完全不認同在野黨領袖關於俄羅斯的說法，相信絕大多數台灣民眾對民主制度充滿信心，堅定捍衛自由，以及我們努力為台灣爭取來的價值。

蕭美琴指出，身為年輕的民主政體，台灣當然面臨許多挑戰，特別是在中國大規模散播假訊息的外在地緣政治環境下。但同時，台灣人民熱愛自由，普遍對烏克蘭人民的處境深感同情，正因如此，台灣政府及許多民間部門人士都積極提供烏克蘭人民人道援助，並與立陶宛、捷克和波蘭等國政府合作，支援該地區的難民及庇護設施。

她強調，我們正處於複雜的時代，面對威權國家不斷採取激進作為，不能再坐視不理，而為了確保維護共同價值及利益，還有很多工作要做。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法