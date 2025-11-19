中國延長黃海軍演 葉耀元酸：離日本那麼遠怎麼施壓？

中國人民解放軍海軍055飛彈驅逐艦「南昌號」。（法新社）

日本首相高市早苗「台灣有事」一說引發中、日關係緊繃，北京政權昨宣布，針對黃海南部發布航行警告，要從18至25日連續實彈射擊8天。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元反問，「加碼施壓日本？在距離日本遙遠的中國海域延長軍演，請問會給日本帶來什麼壓力？日本完全沒有要收回高市的言論」。

葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院 」轉發《中時新聞網》「陸延長黃海軍演 加碼施壓日本」報導文章截圖，內容提及「日相高市早苗的存亡危機說，令北京大動肝火，陸日緊張關係全面升級。日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰18日上午與大陸外交部亞洲司司長劉勁松會面，這場「各說各話」的會晤並未達到「滅火」目的，北京還撂下狠話，嚴肅敦促日方收回錯誤言論，稱「已激起中國人民公憤譴責」，並加碼宣布，即日起在黃海南部展開8天實彈射擊。」

葉耀元直言，「加碼施壓日本？在距離日本遙遠的中國海域延長軍演，請問會給日本帶來什麼壓力？日本完全沒有要收回高市的言論，就表明了日本根本就沒有要管中國的施壓。還有，中國人民的公憤，到底關日本什麼事情？」

葉耀元指出，「高市只是講了真話，並不是什麼錯誤言論。明明就是中國一直在威脅印太戰略區的和平，這個巨嬰國家真的是典型的做賊喊抓賊」。

黃海實彈射擊打不夠！ 中國今起加碼8天

